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Российский Владивосток затопило: в городе сильно поднялась вода

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  • 8.06.2023, 12:50
  • 2,342
Российский Владивосток затопило: в городе сильно поднялась вода

Город накрыл сильнейший ливень.

Владивосток накрыл сильный ливень в четверг, 8 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Дождь в городе идет и сейчас. Местные власти уже ввели режим повышенной готовности в связи с тем, что 9 и 10 июня тоже ожидается продолжение осадков. Он будет действовать с 18.00 8 июня до 09.00 13 июня.

Вода сильно поднялась и судя по фото, автомобилистам остается явно не ездить, но плавать.

Из-за ливня также произошел обвал грунта под одним из городских мостов. Под натиском дождя не выдерживают и деревья.

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