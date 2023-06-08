Медики назвали продукт, которые защищает сердце и сосуды 1 8.06.2023, 13:00

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Он может внести значительный вклад в здоровое питание.

Регулярное употребление фасоли может не только способствовать похудению, если у вас избыточный вес. Потребление также защищает здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы, а также снижает риск многих заболеваний, таких как высокое кровяное давление, диабет, болезнь Альцгеймера и рак. Об этом пишет Нeilpraxisnet (перевод — lenta.ua).

Зеленая фасоль содержит много белка и незаменимых аминокислот, витамин С, кремниевую кислоту, гемицеллюлозы, тригонеллин, аргинин, аспарагин, холин, лизин, соли хрома, минералы и микроэлементы. Кроме того, зеленая фасоль также содержит минералы кальций, калий, магний и железо, а также большое количество витаминов.

Похудеть с помощью зеленой фасоли

В 100 граммах зеленой фасоли всего 32 килокалории , пять граммов углеводов, два грамма белка и два грамма клетчатки. Низкое количество калорий и почти полное отсутствие жира являются причинами того, что фасоль очень полезна для похудения. Содержащийся в нем белок вместе с клетчаткой также гарантирует, что вы дольше будете чувствовать себя сытым.

Фасоль обладает мочегонным эффектом

Также известно, что фасоль обладает мочегонными свойствами, что делает ее особенно полезной при расстройствах мочеиспускания.

В книге «Пищевой состав и антиоксидантные свойства фруктов и овощей» автор Савита Чауразия из Университета Беллармин сообщает о многих полезных для здоровья последствиях употребления в пищу бобов.

Фасоль не содержит холестерина и мало жира

По словам эксперта, особенно полезно для здоровья то, что в зеленой фасоли нет холестерина , мало натрия и жира . Это делает зеленую фасоль хорошей основой для здорового питания в целом .

Фитонутриенты подавляют воспаление

Зеленые бобы также обеспечивают организм хлорофиллом и множеством других фитонутриентов , таких как каротиноиды, фенолы и флавоноиды. Известно, что все эти вещества действуют как антиоксиданты и противовоспалительные средства в метаболизме человека, говорит Чауразия.

Зеленая фасоль защищает от рака и диабета

Авторы добавляют, что в прошлом проводились различные исследования, результаты которых показали, что фитонутриенты, содержащиеся в фасоли, помогают снизить риск различных хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление, артрит, диабет, уменьшить болезнь Альцгеймера . и рак.

Регулярно употребляйте фасоль

Тем не менее, чтобы получить множество преимуществ для здоровья от зеленой фасоли, важно убедиться, что вы регулярно едите большее количество зеленой фасоли, сказал эксперт.

В целом, зеленая фасоль не должна отсутствовать в любой здоровой диете , особенно если существует повышенный риск хронических заболеваний.

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