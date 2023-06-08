«Около двух тысяч рублей в месяц перевожу ей на карту» 8.06.2023, 13:10

Нерасписанные белорусские пары рассказали, как распределяют расходы.

Издание «Зеркало» поговорило с парами, которые не оформляли отношения, как они решают финансовый вопрос — ведут общий или раздельный бюджет, как распределяют между собой траты, дает ли кто-то из партнеров другому средства на карманные расходы. Наверняка вы удивитесь некоторым ответам.

«Хотелось бы более ценного личного подарка»

Больше двух лет Ангелина живет со своим парнем в его квартире. Они оба работают, но доход у девушки примерно на треть меньше. Счета за жилье оплачивает парень, также он делает отчисления за ремонт своего авто, топливо. На продукты и средства для быта деньги тратят оба. Ангелина вспомнила, что несколько раз она делала покупки для дома: купила шторы, мелкую бытовую технику, посуду.

— Свои нужды я оплачиваю сама: поход к парикмахеру, маникюр, педикюр, одежду. Иногда мы можем сходить в кафе, платим по очереди. Никаких дополнительных денег мужчина мне не дает, бывают какие-то мелкие подарки, типа букета цветов и конфет. На мои дни рождения он дарил электроприборы: для кухни и робот-пылесос. Я ничего от него не требую, никаких денег не надо, но хотелось хотя бы более личного ценного подарка, — рассказала девушка.

Недавно по намекам своего сожителя собеседница поняла, что он был бы не против, чтобы она финансово участвовала в тратах на ремонт авто, оплату коммуналки, ремонт жилья. Девушке эта идея не понравилась.

— Если коммуналку еще могу как-то объяснить, то ремонт машины я никак не понимаю. Конечно, на авто мы ездим вместе, тем не менее машина эта не моя, почему я должна вкладывать в нее по несколько сотен долларов? То же самое и с ремонтом. А если совместная жизнь не сложится и я вынуждена буду уйти, выйдет, что ни денег, ни машины, ни ремонта у меня не будет.

Пока Ангелина не говорила о том, что ее в финансовом плане не устраивает — стесняется и не знает, как об этом сообщить партнеру, чтобы не обидеть его.

Инга и ее молодой человек встречаются почти три года, сейчас они живут вместе. Оба зарабатывают примерно одинаково и тратят деньги поровну.

— Пополам за аренду и коммуналку квартиры, а также траты на авто — кредит, страховка, техосмотр, бензин. Делаем так: одну неделю я оплачиваю продукты, парень — бензин, потом меняемся. Бывает, конечно, что кто-то что-то дополнительно из еды покупает, но это всегда небольшая сумма. В остальном — у каждого свои деньги, — рассказала о распределении финансов девушка.

Иногда Инга с парнем могут оплатить друг другу счет в кофейне или закусочной. А вот одежду и бытовые принадлежности каждый покупает себе сам.

— Мне никаких денег никто не дает, так что приходится быть красивой за свой счет. Иногда споры или ссоры возникают, потому что мне, как девушке, хотелось бы получать какие-то материальные знаки внимания и любви, а не высчитывать до копейки свою долю в том же кредите. С другой стороны, я и сама могу позволить себе все. И мне нравится чувство того, что я могу сама покрывать свои нужды и оплачивать желания, не хотелось бы полностью это терять.

Тем не менее девушка пока не знает, как быть в случае брака и декретного отпуска.

Она переживала за статус содержанки, он волновался об ответственности

Николай работает инженером-программистом, его доход в месяц — около 10 тысяч рублей. Он рассказал, что живет с девушкой, при этом общего бюджета у них нет — все траты исключительно из зарплаты мужчины. Девушка также работает, но она тратит свои деньги на бьюти-процедуры, посиделки с подружками и прочие свои нужды.

— Каждый месяц я даю ей еще дополнительные деньги, в среднем это около двух тысяч рублей, перевожу их ей на карту. Она меня об этом не просит, но явно они ей необходимы, — сообщил Николай.

Такое распределение финансов Николая устраивает, он считает его справедливым, учитывая разницу в доходах.

— На самом деле все зависит от ситуации. Помню, когда я зарабатывал намного меньше и наши доходы были очень близки друг к другу, мы их разделяли в разных долях.

У Вадима и его девушки отношения длятся уже шесть лет, начинались они еще в университете, когда они не работали. Мужчина вспомнил, что тогда у них был раздельный бюджет, ведь денег у обоих было мало.

— На втором году отношений моя девушка нашла работу, а я все еще не зарабатывал. Тогда она периодически давала мне деньги на карманные расходы, — говорит Вадим.

Впоследствии пара стала жить вместе, у Вадима появилась работа, и молодые люди «начали попытки» строить совместный бюджет. За квартиру они платили пополам, по очереди покупали продукты, платили друг за друга в заведениях, однако у каждого была своя заначка.

— Потом мы решили вести совместный бюджет «по-взрослому», у нас появилась общая копилка. Так как моя зарплата приходила в долларах, то с нее мы откладывали деньги в копилку, а бытовые расходы в рублях были больше на балансе девушки, она платила чаще в заведениях и магазинах.

Со временем зарплата Вадима значительно выросла, поэтому он решил поддержать свою девушку, когда та решила уволиться с работы. Собеседник говорит, что это был сложный процесс для обоих: она переживала за статус содержанки, он волновался об ответственности, которую взял на себя. Сейчас доход мужчины намного больше, чем у его партнерши, которая работает на фрилансе.

— Я выпустил дополнительную карту к своему банковскому счету на ее имя. Мы сразу договорились, что она не будет согласовывать со мной все свои расходы. Теперь с зарплаты после оплаты коммуналки, аренды и прочих ежемесячных мелочей я распределяю остаток денег пополам на два наших счета. За обязательные платежи, обслуживание машины полностью отвечаю я, а за бытовые расходы — моя девушка (это продукты, сервисы, одежда и отдых).

«Платим поровну»

Екатерина с партнером около полутора лет живут в Польше. Оба работают и получают зарплату, однако у парня она существенно выше.

— Значимые траты за аренду квартиры, коммунальные платежи и продукты мы оплачиваем не пополам: 1/3 часть плачу я, остальное — он, — рассказала о совместных тратах девушка.

По праздникам пара дарит друг другу подарки.

Сбережения каждый тратит самостоятельно, иногда партнеры могут посоветоваться друг с другом, что лучше покупать и стоит ли вообще тратить на это деньги. По словам Екатерины, этот вариант устраивает обоих, проблем в отношениях из-за денег нет.

Андрей также живет с девушкой в арендной квартире. Он отметил, у них нет какого-то разграничения по финансовым обязательствам.

— За жилье мы платим поровну. Что касается быта, то тут рассчитываемся всегда по-разному, кто-то больше, кто-то меньше. Это зависит от того, у кого есть деньги. Ей ничего не жалко для меня, а мне ничего не жалко для нее. Если девушке нужны деньги, а они у меня есть, то я без проблем дам их ей, но и она поступает так же.

Вероника и Елена живут вместе в собственной квартире и имеют совместный бюджет.

— Когда кто-то из нас хочет купить что-либо для себя, то мы просто уведомляем об этом друг друга. Кстати, насчет подарков у нас все просто: каждый год мы определяем сумму, на которую мы хотим подарки, и выделяем ее из бюджета. Так же, как и сюрпризы. Но мы уже переросли конфетно-букетный период, поэтому сюрпризы уже не такие частые, — отметила Вероника.

Обе девушки в салоны красоты ходят не очень часто, поэтому перекоса по тратам на бьюти-услуги в сторону одной из них нет. Также как никто из них не пытается быть на содержании у подруги.

Алиса живет с парнем полгода. Еще когда они съезжались, то договорились, что кошелек у них будет один на двоих.

— Зарплаты мы складываем, вместе живем на эти деньги. Ни у него, ни у меня личных денег нет. Если надо сделать какую-то крупную покупку, то мы обсуждаем, как это лучше сделать. А если кому-то нужны деньги на мелкие расходы, то мы не спрашиваем об этом, а просто берем и покупаем.

Девушка говорит, что оба они «адекватные, нет войнушки из-за денег». Паре удается даже копить, через пару месяцев они планируют покупать автомобиль.

«Плачу я, но девушка может помочь мне из своего бюджета»

Когда у Сергея появились отношения, у него была уже работа, а его девушка еще училась. Мужчина говорит, что в те годы было совершенно очевидно, что тратить все деньги исключительно на себя он не может. Однако когда его любимая закончила учебу и устроилась на работу, ситуация сильно не изменилась.

— Я уже привык рассчитывать исключительно на свои финансы, да и мой доход был больше, чем у нее. Так что моими деньгами мы продолжили покрывать основные статьи затрат: коммуналка, еда на длительные сроки (мясо, крупы, картофель), большие покупки типа бытовой техники, визиты к врачу, лекарства, расходы на авто, такси и общественный транспорт, — рассказал Сергей.

Заработок девушки был как «вспомогательное средство». Мужчина отметил, что им повезло в плане жилья, они живут в собственной квартире, это значительно экономит деньги на аренде. В планах у них — покупка квартиры большей площади, поэтому больше половины дохода Сергей откладывает.

— Время от времени случается так, что в конце месяца у меня буквально не остается свободных финансов. И как раз в этом случае моя девушка может помочь мне из своего бюджета. Например, оплатить заправку автомобиля (полный бак стоит около 100 рублей) или покупать условные «хлеб с молоком» (это тянет 10−25 рублей). В случае культурной ресторанной вылазки мы обычно заранее договариваемся, кто будет платить, хотя я стараюсь чаще брать на себя эту ответственность.

«Каждый из нас платит только за себя»

Когда у Зои только начинались отношения с ее парнем, он считал, что нет никакой разницы, кто и за что платит. Мол, сегодня есть деньги у меня — рассчитываюсь я, завтра деньги у тебя — платишь ты. Но такой подход девушке не нравился, поэтому она начала продвигать отдельные бюджеты.

— Мой партнер сначала подумал, что это странно, но потом убедился в нормальности этого решения и теперь не приемлет никакого другого подхода. Сегодня каждый из нас платит только за себя.

Зоя рассказала, как это действует на практике: они оба идут в магазин, кто-то из них платит, а дома девушка подсчитывает, кто кому сколько должен денег.

— В этом плане у нас гармония. Я веду все расходы в компьютере, мне нравится все подсчитывать, а парню не нравится этим заниматься, он полностью доверяет это дело мне.

За товары и услуги, которые нужны обоим партнерам (фрукты, вино, бытовая химия, квартплата), они платят пополам, остальное — отдельно.

— Если кто-то из нас хочет купить что-то дорогое, например, телевизор, то мы уточняем друг у друга, заинтересован ли партнер в его приобретении. От ответа будет зависеть личная это покупка или совместная.

В ресторанах партнеры тоже платят каждый за себя. Также нет общего бюджета на путешествия. Сбережения и у девушки, и у парня есть, но какая это сумма у партнера, не знают. Зоя отметила, что проблем и ссор из-за такого подхода у них нет.

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