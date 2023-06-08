Украинский спецназ атаковал россиян с воды между Херсоном и Голой Пристанью 1 8.06.2023, 13:20

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Опубликовано уникальное видео.

Пресс-служба Сил спецопераций Украины (ССО) выложила в Сеть кадры военной операции, которую спецназовцы совершили еще зимой.

Место действия – Потемкинские острова, находящиеся между Херсоном и оккупированной Голой Пристанью. Эти острова всегда были серой зоной, которую толком никто не контролировал.

Бойцы из ССО провели не одну военную операцию в районе островов на Днепре, пока их не затопило после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

На кадрах показали одну из самых опасных операций, в которой принимало участие до 10 бойцов. Они под утро вышли в Днепр на катере и взяли курс на левый берег.

В этом районе украинские защитники еще с 2022 года ведут «тихую войну» против врага.

Противник, после отступления с правого берега осенью 2022 года пытался закрепиться на островах, чтобы оттуда обстреливать жителей Херсона.

Задача ССО - не дать врагу заминировать территорию, а также не допустить его попытку закрепиться в этом районе.

Во время зимней операции бойцы незамеченными подобрались к противнику, открыли огонь и так же быстро вернулись на базу без потерь со своей стороны.

В последнее время оккупанты постоянно жаловались в Сети на участившиеся рейды ССО в районе островов. Не исключено, что, подрывая Каховскую ГЭС, они просто планировали затопить только острова, но что-то пошло не по плану.

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