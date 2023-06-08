Глава МИД Украины ответил «американскому Соловьеву» 3 8.06.2023, 13:52

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Дмитрий Кулеба

Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Популярный пророссийский ведущий из США Такер Карлсон, которого называют «американским Соловьевым», заявил в Twitter, что это Украина виновата в разрушении Каховской ГЭС. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его «негодяем», пишет New Voice.

После того как в апреле известный пропагандой теорий заговора ведущий ушел с телеканала Fox News, он запустил в соцсети свое шоу. Первый эпизод Карлсон опубликовал 7 июня.

В десятиминутном видео, где есть много манипуляций и искажений, он заявил, что это украинские военные взорвали плотину Каховской ГЭС, не приведя никаких доказательств. Также ведущий высмеял президента Владимира Зеленского и сенатора-республиканца Линдси Грэма, который поддерживает Украину.

«Карлсон — это просто негодяй и украинофоб. Он будет и дальше делать эту свою грязную работу. К сожалению, его можно остановить только, наверное, какими-то большими судебными штрафами за распространение лжи. Но это отдельный процесс», — заявил Дмитрий Кулеба в эфире Сніданку з 1+1, реагируя на заявления американца.

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