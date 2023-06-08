ВСУ разрывают фланги россиян под Бахмутом 8.06.2023, 14:01

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3-я штурмовая бригада отбросила войска РФ на 1,2 км в глубину фронта.

Украинская армия продолжает контрнаступление на Бахмутском направлении фронта, сообщая про успешное продвижение к северу и югу от населенного пункта.

За последние сутки Третья штурмовая бригада отбросила врага на флангах Бахмута с территорий объемом 1,8 км вдоль фронтовой линии и на 1,2 км в глубину фронта, передает dialog.ua.

Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно находились позиции оккупантов.

По данным Deep State, на Бахмутском направлении фронта подразделения украинской армии вбивают клин в Берховке.

Продолжаются бои к северу от Клещеевки и возле Орехово-Васильевки.

ВСУ также удалось расширить успех у Берховского водохранилища.

Благодаря успешным действиям 3-й ОШБр враг был выбит на широком участке фронта, примыкающем к каналу Северский Донец — Донбасс.

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