«Один заканчивал университет, другой только получил повышение» 1 8.06.2023, 15:28

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Что известно о погибших работниках Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

Руководство Светлогорского целлюлозно-картонного комбината сообщило, что в результате аварии, которая произошла 7 июня, погибли трое работников: Виктор Романьков, Михаил Шатица, Олег Кацуба.

Авария произошла на заводе беленой целлюлозы — производственном подразделении комбината.

Все погибшие мужчины были из Светлогорска, работали выпарщиками щелока, пишет nashaniva.com.

24-летний Виктор Романьков заочно учился в Белорусском национальном техническом университете на строительном факультете. Осваивал производство строительных изделий и конструкций.

Заканчивал 4-й курс и 12 июня собирался на сессию. Был старостой группы.

«Виктор был старостой по призванию. Он завоевал это звание. Всегда всех выручал и старался делать для группы только лучшее», — рассказала о погибшем его знакомая.

31-летний Михаил Шатица — выпускник Светлогорского государственного индустриального колледжа. Работа на заводе ему нравилась. Незадолго до аварии Михаила повысили до мастера участка, и этим он гордился, как рассказала его знакомая.

Михаил был в разводе. Имел дочь.

«Несмотря на развод, с дочерью виделся часто и заботился о ней. Очень любил ее», — говорит собеседница.

По ее словам, у Михаила была подруга, с которой он собирался создавать новую семью.

«Михаил был добрым, веселым и отзывчивым человеком. Любил порыбачить, — отмечает женщина. — О нем остались самые теплые воспоминания. Не верится, что его больше нет».

Олегу Кацубе было 42 года.

Он служил в зенитно-ракетных войсках и бывал на военных сборах. На целлюлозно-картонном комбинате работал больше 10 лет. Любил отдых на свежем воздухе. Увлекался рыбалкой.

Руководство предприятия уверяет, что семьи погибших получат материальную помощь.

Похороны состоятся за счет комбината. Причины взрыва до сих пор не известны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасном предприятии. Следователи опрашивают работников. Изучают документацию.

К вечеру 7 июня появилась информация, что во время поисково-спасательных работ на месте аварии нашли останки троих человек.

Утром 8 июня признали, что погибли три работника предприятия. Еще двое получили телесные повреждения.

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