Как сейчас выглядит Каховская ГЭС и подтопленные рядом села
- 8.06.2023, 15:40
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Впечатляющее видео.
Устроенный оккупантами подрыв дамбы Каховской ГЭС спровоцировал масштабные подтопления в Херсонской области. В Сети появились кадры из района уничтоженной станции и ближайших к ней сел, пишет «Апостроф».
На видео показана панорама на разрушенную Каховскую ГЭС. Дома в селах затоплены полностью, кое-где из воды показываются крыши. Масштаб катастрофы сложно оценить, но можно с уверенностью утверждать, что этот теракт нанес огромные убытки.
Как известно, из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище погибло значительное количество биоресурсов. В частности, селе Марьянское Днепропетровской области произошел массовый мор рыбы. Ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может составить 95 тысяч тонн или около 4 миллиардов гривен.
Всего же, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 миллиарда гривен. Согласно информации Минздрава, следующие 3-5 дней в Херсонской области и других подтопленных районах, из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Но собирать такую рыбу, солить или вялить ее категорически запрещено, поскольку есть риск заболевания ботулизмом.