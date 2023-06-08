Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко

Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко1
- 8.06.2023, 16:06
- 2,708
В Беларусь запретили ввоз целого ряда товаров.
Великобритания объявила в четверг о новом пакете санкций против властей Беларуси за ее роль в содействии российскому вторжению в Украину. Дальнейшие меры включают запрет на импорт и шаги, направленные на предотвращение распространения пропаганды в интернете, пишет Reuters.
«Новый пакет усиливает экономическое давление на Александра Лукашенко и его режим, который активно содействует усилиям России в войне, игнорируя принцип территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли.
Санкции включают запрет на ввоз из Беларуси золота, цемента, древесины и каучука и одновременно блокировку экспорта в Беларусь из Великобритании банкнот, промышленного оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.
Отдельно предусмотрены шаги по ограничению доступа к финансовым рынкам Великобритании. Эти меры связывают со стремлением не допустить возможные случаи обхода санкций.