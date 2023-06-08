Резников раскрыл детали встречи с министром обороны Китая 8.06.2023, 16:15

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Алексей Резников

Глава Минобороны Украины назвал Россию «младшим братом КНР».

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал детали о своей встрече с министром обороны Китайской Народной Республики генералом Ли Шанфу и в целом об участии в форуме по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре. Он подтвердил, что пока большинство «мирных» планов, озвученных азиатскими странами, являются планами посредничества «на стороне России».

Резников рассказал о своем визите в Сингапур, выступив 8 июня в Киеве на специальном ивенте («NV Диалоги»https://nv.ua/reznikov-50330459.html о восстановлении Украины.

По словам Резникова, идея поехать на форум по безопасности Диалог Шангри-Ла была «очень важной», поскольку в Азиатско-Тихоокеанском регионе «живет половина планеты». «У них своя повестка дня, свои проблемы, свои конфликты, свои потребности, и раньше мы там не бывали — и зря», — напомнил министр.

По его словам, украинской делегации удалось «так сфокусировать внимание, что где-то 60% обсуждения на всех панелях было украиноцентричным». «Причем это могло быть и не в нашу пользу — например, с точки зрения т.н. очередного «мирного плана» индонезийского министра, который сделал предложение проводить референдум, буферные зоны и т.д», — привел пример Резников.

Украинский министр обороны рассказал, что реагировал на появление этого нового плана, напоминая о нескольких других аналогичных недавних инициативах (в частности от Бразилии, Китая и т. д.).

«Мы приходили объяснять, что мы уже видим очередь желающих нас примирить, что они уже выстраиваются в очередь, лидеры разных стран. И преимущественно это страны, которые не до конца демократические. Всем была сказана очень простая вещь: если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого медиатора, фасилитатора, посредника — это сначала зафиксировать, идентифицировать интересы сторон».

Резников напомнил коллегам в Сингапуре, что интерес Украины очень прост: жить в мирной стране, «не оккупированной, нормально по-добрососедски со всеми соседями».

«А интерес россиян был озвучен в так называемой СВО — это «денацификация», „демилитаризация», „деНАТОзация», то есть по сути стереть нацию украинскую с лица земли, потому что нас якобы с их точки зрения не существует. Так я говорю, вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то т.н. ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться. Сначала пусть идут прочь», — рассказал Алексей Резников о переговорах украинской делегации на форуме в Сингапуре.

Он также отметил, что в общении с китайской делегацией [на форуме Резников встречался с министром обороны КНР генералом Ли Шанфу — прим. ред.] он позволил себе намекнуть о том, что теперь Россия геополитически зависима от КНР.

«История о «младшем брате» это действительно был экспромт, потому что китайцы очень — как бы это сказать деликатно — им было очень неудобно, еще со времен Мао Цзэдуна, потому что Китай был младший брат, а СССР старший брат. А в китайском языке нет понятия равные братья, это иерархическая история. И я поэтому себе позволил сказать китайским визави, что, мол, я так понимаю, Китай стал старшим братом, а Россия младшим. Так, говорю, вы как старший брат можете посоветовать им определенные вещи», — рассказал Резников.

Комментируя истинные цели «мирного плана» КНР, министр обороны Украины подтвердил, что Китай и ряд других стран «действительно хотят субъективизироваться и показать свою особенность».

«И поэтому сейчас идет соревнование, кто может быть тем посредником. Но у них есть один нюанс: они все пока хотят быть посредниками на стороне России. И поэтому нам такое посредничество пока точно не подходит. Потому что у них нет беспристрастности, у них нет настоящего независимого медиаторства. Поэтому подождем. Будем побеждать», — резюмировал Резников позицию Украины.

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