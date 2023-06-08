Карточный шулер Аббас Галлямов

8.06.2023, 16:28

Аббас Галлямов

Фото: ex-press.by

Прервет ли российский комбриг пригожинские гастроли?

В новом видео комбрига Винивитина, захваченного в плен «вагнеровцами», главными я считаю две вещи:

1. Дважды повторенную мысль о том, что «Вагнер» в Бахмуте намеренно ослаблял фланги. Это первая попытка опровергнуть ставший уже практически аксиомой тезис о том, что пригожинцы в Бахмуте воевали хорошо, а армейцы - плохо. В контексте сказанного подполковником хозяин «Вагнера» предстает теперь не только бравым воякой, но и одновременно - карточным шулером. С учетом его криминальной биографии обвинение имеет шанс к нему прилипнуть. Впрочем, сначала все это нужно доказать. Пока сформулировано указанное обвинение было плохо и содержательно раскрыть его армейцам не удалось.

2. Подполковник перечисляет совершенно конкретный и достаточно длинный ряд преступлений, по обвинению в которых Пригожина сейчас вполне могут и арестовать - хотя бы теоретически. В этой ситуации повару надо не по России гастролировать, а в расположении «Вагнера» сидеть и оттуда носа не высовывать. Так что видео это вполне можно счесть попыткой прервать пригожинские гастроли.

Аббас Галлямов, Telegram

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