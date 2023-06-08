Стали известны еще две специальности, на которые можно поступить без экзаменов в Беларуси 8.06.2023, 16:26

Постановление вынес Минсельхозпрод.

Появились еще две специальности в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов. Соответствующее постановление вынес Минсельхозпрод (№61 от 30 мая 2023-го), сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В частности, в Беларуси дополнился список сельскохозяйственных специальностей, куда выпускников аграрных классов возьмут без экзаменов. Теперь поступить без экзаменов возможно на специальности «охрана труда на производстве» и «ветеринарная фармация».

Также по-прежнему без экзаменов в аграрные вузы принимают получать специальности по мелиорации и водному хозяйству, агробизнесу, защите растений и карантину, энергетическому обеспечению сельского хозяйства, ветеринарной санитарии и экспертизе, ветеринарной медицине и т.д.

Для поступления абитуриенты, окончившие аграрные классы, проходят только собеседование без вступительных экзаменов. Для этого в аттестате у них должны быть оценки не ниже 7 баллов по учебным предметам, аналогичным предметам профильных испытаний. Плюс договор на целевую подготовку специалиста с высшим образованием.

Постановление вступает в силу с 8 июня 2023-го.

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