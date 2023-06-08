Журналист рассказал, что связывает Соболенко и Лукашенко 2 8.06.2023, 16:43

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Теперь же теннисистка заявила, что не поддерживает диктатора.

Теннисистка Арина Соболенко долго не отрекалась от поддержки Александра Лукашенко, так как в свое время он очень ей помог. Об этом в свежем выпуске на YouTube-канале «ЧестнОК» рассказал Ярослав Писаренко.

По его сведениям, Соболенко еще до своего спортивного взлета, в юном возрасте, подписала невыгодный контракт с российским спортивным агентом. Имя агента держат в тайне.

«Но в любом случае это человек не публичный, его имя вряд ли вам о чем-то скажет. Так вот, этот агент первым разглядел талант Арины и заключил с ней контракт. По его условиям он стал спонсором Соболенко. За его счет она каталась на соревнования, он оплачивал ей проживание и так далее. Но что это за контракт, она почувствовала чуть позже, когда у нее начались солидные призовые, но она их по факту не видела», — говорит Писаренко.

Агент оплачивал теннисистке все расходы, но забирал львиную долю призовых выплат. Причем контракт был долгосрочный. «По факту перед ней висела перспектива, что за свои лучшие спортивные годы она не заработает практически ничего», — констатирует журналист.

Правовым способом эту коллизию Соболенко решить не могла, поэтому обратилась к Лукашенко.

«По моей информации, посредником встречи Лукашенко и Соболенко стал Александр Шакутин. Человек, очень приближенный к Лукашенко, его называют «кошельком Лукашенко». Также ранее он был председателем Федерации тенниса Беларуси и, в принципе, всегда был очень близок к белорусскому теннису», — делится инсайдом Писаренко.

Оказалось, что спортивный агент Соболенко был замечен в махинациях (правда, не в случае с Соболенко): в России на него завели дело за мошенничество. Как говорит журналист, агенту предложили выбор: или расторгнуть контракт с Соболенко, или отправиться в Россию, где его ждет суд.

«И вот тут Соболенко избавилась от своих оков, но приобрела другие», — говорит Писаренко.

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