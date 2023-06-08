закрыть
8 июня 2023, четверг, 18:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силовики стали задерживать водителей на границе с Россией

2
  • 8.06.2023, 16:55
  • 11,156
Силовики стали задерживать водителей на границе с Россией

Речь идет о трассе М1.

Последний месяц в Дубровенском районе на трассе М1 силовики стали чаще, чем раньше, задерживать водителей, которые едут в сторону России или оттуда, сообщают правозащитники.

У белорусов проверяют телефоны, ищут «экстремистские» подписки в телеграм-каналах и чатах. Некоторых задерживают и отвозят в Дубровно, где их судят по ст. 19.11 КоАП.

Известно, что 21 мая задержали могилевчанина: его оштрафовали на 1110 рублей и изъяли телефон.

А 24 мая задержали еще двух белорусов и осудили на 15 суток административного ареста каждого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип