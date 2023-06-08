Силовики стали задерживать водителей на границе с Россией 2 8.06.2023, 16:55

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Речь идет о трассе М1.

Последний месяц в Дубровенском районе на трассе М1 силовики стали чаще, чем раньше, задерживать водителей, которые едут в сторону России или оттуда, сообщают правозащитники.

У белорусов проверяют телефоны, ищут «экстремистские» подписки в телеграм-каналах и чатах. Некоторых задерживают и отвозят в Дубровно, где их судят по ст. 19.11 КоАП.

Известно, что 21 мая задержали могилевчанина: его оштрафовали на 1110 рублей и изъяли телефон.

А 24 мая задержали еще двух белорусов и осудили на 15 суток административного ареста каждого.

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