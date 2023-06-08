Bild: Большое наступление ВСУ уже началось 3 8.06.2023, 17:27

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Контрнаступление началось «именно там, где все и ожидали».

ВСУ наступают из-под Орехова на Пологи, Токмак и Васильевку, сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

По его словам, он проанализировал фото- и видеозаписи с места боев и пришел к выводу, что контрнаступление началось «именно там, где все и ожидали».

«Южнее Орехова происходит крупное наступление украинской армии в южном направлении, а именно на Токмак и Пологи (...) У нас также есть информация, к которой пока нет фотодоказательств, об украинском наступлении на Васильевку», - говорит Репке.

По данным журналиста, в ночь на четверг ВСУ нанесли мощные удары ракетами и авиацией по Токмаку, Мелитополю и Пологам. «Все это говорит о том, что большое контрнаступление Украины уже идет», - считает Репке.

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