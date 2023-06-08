Брестчанина осудили всего за одно слово в адрес Лукашенко 4 8.06.2023, 17:37

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Ему дали год колонии.

Брестчанин осудили всего за одно слово в адрес Лукашенко. По версии «обвинения», 35-летний Павел Янчук 17 апреля 2022 года написал оскорбительный комментарий в одном из белорусских пабликов под ником «Canna Steinfeldgrubber». Павел Янчук, как утверждают силовики, назвал Лукашенко п********м (обманщиком — ред).

За это лукашистский суд назначил ему год колонии по ч. 1 ст. 368, сообщает «Вясна».

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