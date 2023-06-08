Под Минском горит свалка
- 8.06.2023, 18:12
Площадь пожара — около тысячи квадратных метров.
Спасатели ликвидируют возгорание на полигоне твердых бытовых отходов около деревни Белая Лужа Смолевичского района, сообщили в МЧС.
По оперативным данным, площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Задействованы 9 единиц техники МЧС и 7 машин местной организации.
В прошлую пятницу горела свалка под Дзержинском. Тогда площадь пожара была около 500 квадратных метров.
Напомним, на большей части территории Беларуси сохраняется чрезвычайная пожарная опасность из-за высокой температуры и отсутствия существенных дождей.