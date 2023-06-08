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Под Минском горит свалка

  • 8.06.2023, 18:12
Под Минском горит свалка

Площадь пожара — около тысячи квадратных метров.

Спасатели ликвидируют возгорание на полигоне твердых бытовых отходов около деревни Белая Лужа Смолевичского района, сообщили в МЧС.

По оперативным данным, площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Задействованы 9 единиц техники МЧС и 7 машин местной организации.

В прошлую пятницу горела свалка под Дзержинском. Тогда площадь пожара была около 500 квадратных метров.

Напомним, на большей части территории Беларуси сохраняется чрезвычайная пожарная опасность из-за высокой температуры и отсутствия существенных дождей.

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