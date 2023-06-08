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Украинские десантники уничтожили российский танк

  • 8.06.2023, 18:21
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Украинские десантники уничтожили российский танк

Видеофакт.

В Бахмуте десантники 77-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили танк оккупантов, который работал по их позициям.

Об этом сообщает Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«В Бахмуте воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины превратили вражеский танк в кучу горящего металлолома», - говорится в сообщении.

Десантники отметили, что этот танк работал по их позициям.

«Мы не оставили его без внимания. Своевременно обнаружили и уничтожили, чем обезопасили работу наших войск», - отмечает сержант ДШВ.

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