Украинские десантники уничтожили российский танк
- 8.06.2023, 18:21
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Видеофакт.
В Бахмуте десантники 77-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили танк оккупантов, который работал по их позициям.
Об этом сообщает Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«В Бахмуте воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины превратили вражеский танк в кучу горящего металлолома», - говорится в сообщении.
Десантники отметили, что этот танк работал по их позициям.
«Мы не оставили его без внимания. Своевременно обнаружили и уничтожили, чем обезопасили работу наших войск», - отмечает сержант ДШВ.