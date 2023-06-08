10 потрясающих методов использования кубиков льда, которые пригодятся каждому 8.06.2023, 18:37

Лед нужен не только для коктейлей.

Кубики льда есть практически на каждой кухне. Чаще всего их добавляют в напитки, может, протирают ими лицо, чтобы снять отеки, но это не единственные суперспособности обычного кусочка льда, пишет «Инсайдер».

Удалить жвачку с любой поверхности

Будь то ковер, одежда или волосы — кубик льда поможет избавиться от застрявшей жевательной резинки отовсюду! Для этого нужно просто приложить его к жвачке, подождать, пока она застынет, а затем аккуратно соскрести ногтями или, например, ножом для масла. Кстати, от жвачки еще может помочь избавиться арахисовое масло или майонез, но это, правда, более грязные методы.

Разогреть рис

Прежде чем отправить рис разогреваться в микроволновой печи, положите в тарелку кубик льда. Лед растает, наполнит рис водой, так что после приготовления он будет сочным, мягким, и невероятно вкусным!

Облегчить проглатывание невкусных лекарств

С детства известно, что многие медикаменты не могут быть вкусными. Поэтому приходится буквально наступать себе на горло и пить противные лекарства, кривя лицом. Но есть один лайфхак, который освободит вас от этих мучений! Прежде чем выпить невкусный сироп или таблетку, положите на язык кубик льда, пока он не онемеет. Как только это произойдет, быстро проглотите лекарство.

Обезболить кожу

Выщипывание бровей — не самый приятный процесс, который может естественным образом вызвать слезы даже у тех, кто совсем не боится боли. В следующий раз, прежде чем приступать к процедуре, приложите к коже лед, он сработает как местная анестезия, и вам будет легче удалить лишние волоски.

Предотвратить появление отеков и синяков

Синяки возникают, когда вы повреждаете кожу ударом о какой-либо предмет. В этот момент капилляры под кожей лопаются, они выпускают небольшое количество крови, и в результате образуется синяк. Чтобы предотвратить и уменьшить тяжесть ушибов, приложите к ним лед сразу после получения травмы.

Заверните кубики льда в полотенце и приложите лед к поврежденному участку кожи. Холод закупорит капилляры, что поможет предотвратить большее скопление крови. Как следствие, синяк будет меньше и менее заметный.

Безболезненно вытащить занозу

Процесс удаления занозы довольно неприятный, и он может затянуться на долгие-долгие минуты. Чтобы не мучиться от сильнейшей боли, прежде чем начинать вынимать занозу, приложите к ней кубик льда. Это уменьшит чувствительность и поможет вам более мужественно пройти через эту операцию.

Убрать лишний жир с супа

Если у вас есть металлический половник, то этот лайфхак вам обязательно понадобится. Чтобы мгновенно избавиться от лишнего жира в супе, насыпьте в половник несколько кубиков льда и прикоснитесь внешней частью половника к супу. Холодный металл буквально притянет к себе жир.

Сделать прыщ невидимым

Заверните кубик льда в бумажное полотенце и приложите его к свежему прыщу. Только не давите слишком сильно, чтобы не повредить кожу! Спустя минуту (это важно) уберите лед. Сначала прыщ покраснеет, но затем, как только кожа согреется, он уменьшится в размерах и станет практически невидимым.

Удалить вмятины с коврового покрытия

Затеяли перестановку, но образовавшиеся вмятины на ковре на месте стоявшего стола или дивана портят всю картину? Нет, заменять ковер не нужно, и возвращать всю мебель на свои месте тоже необязательно. Вместо этого положите во вмятины несколько кубиков льда и оставьте их там, пока они полностью не растают. Как только это произойдет, немного «расчешите» ковер в разных направлениях и оставьте сушиться естественным путем. Как только ворс высохнет, он вновь распушится и примет свой первоначальный вид.

Не дать кофе выкипеть

При приготовлении кофе в кофеварке всегда есть вероятность недоглядеть за ним, и как результат — выкипевший напиток и грязная плита. Чтобы больше не мучиться с отмыванием плиты, когда вы заметите, что кофе начинает закипать, бросьте в него кубик льда. Это, кстати, не только предотвратит выкипание, но и сделает кофе еще вкуснее, поскольку он будет готовиться немного дольше!

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