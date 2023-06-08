Турецкий банк начал обнулять и закрывать счета россиянам 1 8.06.2023, 18:45

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Этот банк является одним из самых популярных среди российских клиентов.

Турецкий Denizbank, один из самых популярных среди российских клиентов, ввел для россиян новые условия обслуживания. Об этом второй день пишут российские клиенты Denizbank в неофициальном телеграм-канале о банке. Часть из клиентов столкнулась с неожиданными списаниями в разных валютах со счетов, которые часто приводили к обнулению счета. Пользователи пишут, что после обращения к менеджерам Denizbank выяснилось, что с проблемами столкнулись прежде всего клиенты, которые практически не пользовались услугами три месяца и держали остатки на счетах менее 2000 лир (менее $100). Один из клиентов Denizbank пишет, что банк начал закрывать валютные счета неактивным клиентам, передает The Moscow Times.

По данным телеграм-канала Ranarod, у одного из его подписчиков пропали 51 турецкая лира и $2,86, у другого — 846 лир и $22,27, списания лир, долларов и евро могли происходить в разные дни с 5 по 8 июня. В квитанции транзакции списания проходят под меткой «комиссия за управление счетом». Поддержка банка не отвечает на обращения, операторы горячей линии отвечают, что не могут помочь и разбираются в случившемся.

Ранее Denizbank препятствовал транзитным платежам за границу. «В идеале предполагалось, что деньги, поступившие на ваш турецкий счет из-за границы, нельзя будет отправить далее в Европу, США и иные страны, которые ввели санкции против России», — писала юрист Елена Рязанова.

В середине сентября 2022 года Denizbank отказался обслуживать российские карты «Мир», сообщало агентство «Прайм». Это произошло после того, как Минфин США пригрозил вторичными санкциями банкам за пределами Штатов, которые заключают соглашения с НСПК, оператором платежной системы «Мир».

Тогда же газета Financial Times писала со ссылкой на источники, что США и Евросоюз усилили давление на Турцию, чтобы прекратить обход местными банками антироссийских санкций.

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