Как превратить неудачу в успех 8.06.2023, 21:13

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Стив Джобс

Девять правил риска легендарного основателя Apple Стива Джобса.

Жизнь Стива Джобса была полна взлетов и падений. И всем нам есть, чему поучиться у него. Например, тому, как сделать неудачи основой для будущих успехов, пишет «Новое время».

Многим из нас кажется, что для преодоления неудач достаточно быть стойким. Но этого мало. Нужно еще и уметь позитивно реагировать на них. Извлекать уроки и двигаться дальше.

Никто не знал этого лучше, чем основатель Apple Стив Джобс.

Анализируя жизнь Джобса и его способность после самых тяжелых ударов судьбы подниматься еще выше, известный бизнес-коуч Ричард Кох, сформулировал 9 правил жизни и успеха от Стива Джобса.

В своей статье для издания Entrepreneur Кох вкратце описывает, как Джобс шел к пониманию этих правил, и формулирует их для тех, кто решил применить опыт основателя Apple в своей жизни.

Будь как Джобс — 9 правил успеха

В 1985 году Джобса жестоко уволили из Apple — компании, которую он основал за 10 лет до этого.

Джобс продал все свои акции — а у него был внушительный пакет 11% компании Apple — за исключением одной единственной акции. Это не был поступок человека, планирующего возвращение. Он ушел, казалось, навсегда.

Можете себе представить, что это должно было сделать с человеком, который считал себя гением, человеком, который создал Macintosh — возможно, несмотря на его недостатки, величайший рывок в развитии продукции, который когда-либо совершала Кремниевая долина — и теперь был изгнан из Apple?

Но еще большим оскорблением стал тот факт, что акции Apple взлетели почти на 7%, когда было объявлено о его уходе.

Джобс погрузился в работу над проектом под названием NeXT. Это была рабочая станция высокого класса, продававшаяся только колледжам и университетам. NeXT была карикатурой на поиски Джобсом впечатляющего продукта, а также на все его худшие поблажки и привычки.

Он начал с того, что заплатил 100 000 долларов за логотип — идеальный черный куб. Поскольку логотип был настолько красив, Джобс настоял на том, что компьютер также должен быть идеальным кубом, что было дорого в производстве. Джобс построил фантастическую футуристическую фабрику с белыми стенами, черными кожаными креслами за 20 000 долларов и невероятно величественной лестницей, которая, казалось, парила в пространстве. В головном офисе тоже была такая лестница.

Продукт вышел на рынок в середине 1989 года, с опозданием примерно на два года. У него были замечательные функции, например, оксфордский словарь и полное собрание сочинений Шекспира.

В компьютере был оптический диск для чтения и записи, но не было резервной дискеты. Оптический диск имел большую емкость, но был медленным.

Джобс обещал академическому рынку, что компьютер будет стоить от $2000 до $3000, но он вышел по цене $6500. Если вам нужен был принтер, это стоило еще $2000 долларов, и еще $2500 долларов за внешний жесткий диск.

Компания NeXT рассчитывала продавать 10 000 компьютеров в месяц. Продавалось только 400 в месяц.

NeXT была великолепным провалом.

Тем не менее, это предприятие сыграло важную роль в жизни Джобса.

Оно отвлекло его от увольнения из Apple, удержало его в «цифровой» игре, сохранило его самоуважение как игрока в смелом новом мире, дало ему ценные уроки того, как не надо создавать жизнеспособный бизнес, и, что самое главное, в конечном итоге оно проложило путь к его возвращению в Apple, когда она была в еще худшем положении, чем NeXT.

Пока NeXT хромала, одержимость Джобса цифровыми изображениями и компьютерной анимацией втягивала его все глубже в еще один масштабный опыт обучения. После ухода из Apple он стал основным инвестором компании Pixar, основным продуктом которой был компьютер Pixar Image Computer.

Он продавался за $125 тыс, в основном цифровым аниматорам и графическим дизайнерам (считайте, что Кремниевая долина служит Голливуду).

Disney был крупнейшим клиентом Pixar. Наряду с аппаратным обеспечением у Pixar было еще два продукта: программное обеспечение для компьютера и небольшое подсобное производство анимационных фильмов.

Руководя компанией NeXT, Джобс предлагал Pixar идеи и контролировал работу совета директоров, но ни то, ни другое не принесло результатов. К 1991 году Pixar оказалась на грани банкротства.

Она не могла ни продать достаточное количество своих очень дорогих наборов, ни изобрести новый продукт для массового рынка. Джобс вложил в Pixar почти $50 млн.

Затем вмешалась случайность.

В 1988 году Джон Лассетер, творческий гений анимационных фильмов Pixar, снял Жестяную игрушку, очень короткий фильм об игрушке по имени Тинни и мальчике, который играет с этой игрушкой, с точки зрения последнего. Блестящее произведение, Жестяная игрушка стала первым компьютерным фильмом, получившим премию Оскар.

Интересная деталь — Жестяную игрушку финансировал Джобс, который был близким другом Лассетера.

В 1991 году Майкл Эйснер, босс компании Disney, и Джеффри Катценберг, глава киноподразделения Disney, на которого Жестяная игрушка произвела огромное впечатление, попытались переманить Лассетера обратно в Disney.

Но Лассетер был предан Джобсу и отказал Disney. Тогда Катценберг попытался уговорить Pixar снимать фильмы для Disney и передать Disney эксклюзивные права на технологию трехмерной анимации Pixar.

После энергичных переговоров в мае 1991 года было достигнуто соглашение: Disney будет финансировать и владеть первым новым фильмом, над которым они будут сотрудничать, вместе с персонажами.

Так родилась франшиза История игрушек, ставшая огромным финансовым успехом.

Это стало началом взлета Pixar. Джобс настоял на неимоверно высокой цене за акции Pixar, и в первый же день торгов эта цена почти удвоилась. Доля Джобса, практически ничего не стоившая в начале 1991 года, в итоге оценивалась в $1,2 млрд.

Затем Джобс совершил еще один переворот. Он убедил Apple купить его слабеющую компанию NeXT в качестве цены за его возвращение в Apple. Затем в 1997 году, когда Apple оказалась перед пропастью банкротства, совет директоров умолял Джобса взять бразды правления в свои руки.

Теперь он понимал, что для выполнения своего предназначения ему нужна Apple в той же степени, в какой она нужна ему. Джобс стал крпким, азартным игроком, дважды побывавшим на краю пропасти, но вернувшимся и готовым к величию.

Существует шаблон для превращения повторяющихся неудач в конечном итоге в высший триумф, как это сделал Джобс:

Идите на большие риски

Не расстраивайтесь, если риски не сработают

После катастрофы продолжайте действовать, но «переключите передачу», поменяйте скорость, осмотритесь

Переосмыслите катастрофу

Если вы не сохранили свою первоначальную цель, погрузитесь во что-то другое

Неудачи дают обратную связь. Вам нужны неудачи, и вы все равно их испытаете. Используйте их, чтобы стать сильнее, устойчивее к будущим неудачам и получить новый опыт. Катастрофы также делают конечный триумф слаще

Никогда не теряйте надежду. Вы не можете знать будущее, но вы должны доверять ему. Сохраняйте самоотдачу и спокойную уверенность в себе; прыгайте, когда вас ждет большой успех

Подпитывайте обостренное чувство личной драмы. То, чего вы достигнете, имеет значение не только для вас лично, но и для всего мира

Верьте, что за катастрофой последует триумф. Книга или фильм, который заканчивается неудачей, — не очень хорошая история. Откажитесь от сценария — улучшите его, превзойдите его

Процветайте благодаря неудачам, заключает Кох. Это образ мышления, философия жизни и самоубеждение, необходимые для необоснованного успеха. Этому учит нас пример Стива Джобса.

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