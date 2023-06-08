Организаторы «Уимблдона» отказали в аккредитации СМИ Беларуси 8.06.2023, 21:52

Теннисистка Арина Соболенко визу получила.

Белорусские и российские теннисисты выйдут на лондонские корты, но в нейтральном статусе. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира приняли решение отказать в выдаче аккредитаций белорусским и российским СМИ.

Об этом информирует РИА «Новости».

В конце марта было объявлено, что теннисисты из Беларуси и РФ допущены к соревнованиям в нынешнем году, но только в нейтральном статусе. Кроме того, спортсменам на турнире будет запрещено выражать поддержку СВО. Не смогут попасть на лондонские корты игроки, получающие госфинансирование и средства от компаний, находящихся под контролем властей.

«Мы приняли решение отклонить заявки на аккредитацию от российских и белорусских СМИ в этом году в свете ситуации в Украине. Так было и в 2022 году», — сказали в пресс-службе турнира.

Арина Соболенко получила британскую визу и в этом году поучаствует в «Уимблдоне». Об этом она рассказала на пресс-конференции в Париже после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос». «У меня есть виза!.. Можно это отпраздновать. Я еду на «Уимблдон», и это отличная новость», — сказала Соболенко.

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