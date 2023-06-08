Первая ракетка мира вышла в финал «Ролан Гаррос»
- 8.06.2023, 23:27
В финале полька Ига Свентек сыграет с чешкой Муховой, которая выбила Соболенко.
Польская теннисистка Ига Свентек, занимающая первое место в мировом рейтинге, стала финалисткой «Ролан Гаррос» второй раз подряд. Турнир «Большого шлема» проходит на грунтовых кортах Парижа.
В полуфинале полька победила бразильянку Беатрис Аддад Майю (14-я ракетка мира) со счетом 6:2, 7:6 (9:7).
В финале Свентек сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая выбила с турнира белоруску Арину Соболенко (2).
В 2022 году Свентек выиграла «Ролан Гаррос».