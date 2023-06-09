Попал в засаду: как в Белгородской области ликвидировали полковника РФ 9.06.2023, 14:53

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Он должен был организовать «отпор» российским добровольцам.

Российские добровольцы «денацифицировали» российского полковника Владимира Кузнецова. Он должен был организовать отпор «диверсантам» в Белгородской области.

Неподалеку от границы с Украиной российский полковник угодил в засаду и был ликвидирован. Об этом сообщил один из российских пропагандистов, оккупант с позывным «Тринадцатый», передает obozrevatel.com.

«Подтверждается информация о гибели в Белгородской области полковника-десантника Владимира Кузнецова. Его задачей была организация отпора украинским диверсантам, он попал в засаду на служебном автомобиле недалеко от границы (почему полковник был без охраны в небронированной машине?). Рук не поднимал, пощады не просил. Пал в стрелковом бою, с оружием в руках», – в свойственной российским пропагандистам манере придал ликвидации Кузнецова героического флера оккупант.

Оккупант был женат на главе городского округа Истры в Московской области Татьяне Витушевой. Он воевал против Украины с октября 2022 года. На войну, пишут российские пропагандисты, оккупант отправился добровольцем.

Украинский офицер Анатолий Штефан уточнил, что полковник Владимир Кузнецов с позывным «Улан» командовал 1009 мотострелковым полком ВС РФ. Также ранение в Белгородской области получил командир 3 батальона 1009 мотострелкового полка «Странник».

А блогер Necro Mancer обнаружил в российских пабликах сообщение о том, что ликвидацией Кузнецова потери ВС РФ в Белгородской области не ограничиваются.

«Нам сообщили о гибели командира мотострелкового 1009-го полка, воевавшего под позывным «Улан»… Большие потери понесли 8-я и 9-я роты полка. По последним данным, 8-я рота попала в окружение… Также ранен командир 3-го батальона 1009 полка с позывным «Странник», – писали россияне.

Оккупант был ликвидирован 5 июня.

Похоронили Кузнецова в Истре 8 июня.

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