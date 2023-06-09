Польские ученые создали футболку, которая мониторит работу сердца 9.06.2023, 19:09

Данные мониторинга передаются через специальное приложение врачу и пациенту.

Команда ученых из Силезского технического университета (Польша) создала футболку, которая оценивает состояние сердца в течение суток (суточное мониторирование ЭКГ), пишет «Европульс».

На изнанку футболки специалисты нанесли сверхпроводящий материал, который позволяет отслеживать биометрические сигналы сердца в реальном времени. Эти данные передаются через специальное приложение врачу и пациенту.

Ношение футболки для исследования устранит дискомфорт, связанный с типичным подходом к 24-часовому исследованию, во время которого пациенты должны носить нагрудные электроды в течение дня и носить с собой устройство, которое собирает эту информацию.

По словам ученых, футболку можно использовать много раз, даже после стирки. При этом ее цена будет лишь на 15-20% выше цены обычной футболки.

В данный момент создано около 10 таких футболок — все они проходят клинические испытания. Если они пройдут успешно, разработку запустят в продажу через 2 года.

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