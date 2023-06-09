Как сделать мясо мягким для шашлыка: советы от шеф-поваров

Как сделать мясо мягким для шашлыка: советы от шеф-поваров2
- 9.06.2023, 21:54
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Несколько простых рекомендаций для идеального пикника.
Наступил июнь и многие захотят отправиться на отдых посреди природы с аппетитным мясом на шампурах. Meta.ua подсказала, как сделать мясо мягким для шашлыка.
Собрали лучшие советы по приготовлению шашлыка от шеф-поваров, которые поделились секретами идеального блюда. Обратите внимание, что мариновать мясо в вине или томатном соке не обязательно. Забудьте про устаревшие методы и смело пробуйте новое.
Как сделать мясо мягким для шашлыка
Для начала следует выбрать для него правильную емкость. Маринуйте в стеклянной, пластиковой или металлической посуде. Последняя обязательно должна быть изготовлена из нержавеющей стали. От алюминия лучше отказаться, поскольку он и кислота могут вступить в реакцию.
Влияет на вкус и длительность маринования — слишком долгий процесс повлияет на текстуру и превратит его в мягкую и рыхлую массу. Держать в холодильнике лучше от 30 минут до двух часов. Быстро удалить излишнюю влагу помогут бумажные полотенца.
Солить мясо шеф-повара рекомендуют прямо перед отправкой на гриль. Помните о золотом правиле: на один килограмм нужно не больше 1 чайной ложки соли.
Чтобы шашлык равномерно прожарился со всех сторон, переворачивать шампуры нужно каждые 30 секунд, а жарить до готовности максимум 20 минут.
А вот популярный при мариновании уксус заставит мясные волокна затвердеть, поэтому о сочности и мягкости можно будет забыть. Забудьте о нем и замените на кислые ягоды, например, вишню, смородину или сливу. Предварительно измельчите их до состояния кашицы, которую перед началом жарки мяса не забудьте удалить.