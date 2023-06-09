Политолог: Встреча Лукашенко с Путиным связана с подрывом ГЭС 9.06.2023, 22:35

2,140

На что целятся диктаторы?

Очередной визит диктатора Лукашенко к главе Кремля Путину связан с новым ядерным шантажом против Запада. Такое мнение «24 Каналу» выразил украинский политолог Тарас Загородний. По его словам, встреча Путина и Лукашенко также связана с подрывом Каховской ГЭС и возможными провокациями на Запорожской АЭС.

- Они снова испытывают Запад, чтобы показать, что у них есть ядерное оружие. Они хотят всеми силами остановить украинское контрнаступление и начинают шантажировать Запад, чтобы проверить, изменилось ли что-нибудь, – сказал Загородний.

Россия может прибегнуть к провокациям на ЗАЭС

Благодаря воде из Каховской гидроэлектростанции работает система охлаждения Запорожской АЭС. Поэтому подрыв дамбы может иметь негативные последствия для атомной электростанции.

- Я думаю, что они теперь будут шантажировать Запад уже аварией на Запорожской АЭС. Я не исключаю, что какую-то гадость они там сделают, – отметил политолог.

Но здесь есть один аспект. Нападением на страны НАТО считают не только применение оружия, но и радиационное, химическое или бактериологическое загрязнение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».