Почем сейчас продают клубнику и черешню на минской Комаровке? 9.06.2023, 22:52

2,816

На рынке начался сезон белорусской клубники.

Сколько стоит белорусская клубника и узбекская черешня на минском Комаровском рынке перед выходными 10 и 11 июня? Выясняла «Комсомолка».

На рынке перед выходными клубники стало еще больше. Белорусскую можно найти за 5,5 рубля за килограмм. Правда, это будет мелкая ягода, но для варенья как раз. В целом, цена на клубнику начинается от 6,5 рубля. Но можно найти за 25 рублей! Кроме белорусской клубники на Комаровке можно найти и греческую. Ценник на нее начинается от 7,50 за килограмм.

Не уступает и черешня. Ее на рынке тоже очень много. Цена начинается от 13,50 за килограмм. Ягоду сейчас продают из Узбекистана.

Есть в продаже и голубика. На нее ценник пока все еще «кусается». Однако, за килограмм уже просят 45 рублей.

Также на Комаровке пошел сезон медовых абрикосов из Армении. Пока за килограмм просят от 7,50 рубля. А еще все больше в продаже появляется нектаринов и инжирных персиков. Так, стоимость испанских нектаринов начинается от 9,90 рубля за килограмм, а инжирных персиков – от 10 рублей за килограмм.

А вот какой ценник на Комаровке на овощи. Пинские огурцы можно купить от 3,5 рубля за килограмм, а цена на отечественные помидоры начинается от 3,5 рубля. В продаже также есть и азербайджанские томаты – от 7,5 рубля за килограмм.

Белорусскую картошку также можно найти на рынке. Цена стартует от 3,5 рубля. Ее пока лучше всего покупать в первой половине дня, потому что к вечеру в продаже остается картофель из России и Азербайджана. Стоимость начинается от 3 рублей за килограмм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».