В Польше впервые назначили пастыря для белорусов-католиков 9.06.2023, 23:11

Святая месса на белорусском языке в Гданьске проходит каждое воскресенье.

3 июня митрополит Гданьский Тадеуш Войда на встрече с духовенством вручил декрет ксендзу Петру Врубелю, согласно которому священник стал пастырем сообщества белорусов, живущих на территории Гданьской архиепархии, сообщает белорусская служба «Польского радио».

Сообщество белорусов-католиков в Гданьске собирается на Евхаристию на родном языке с 2019 года. С сентября 2021 года святая месса по-белорусски начала происходить каждое воскресенье и в большие торжества.

Назначенный пастырем сообщества ксендз Петр Врубель много лет служил в Беларуси: в Лучае, Дуниловичах, Глубоком (Витебская епархия), а также в Заславле (Минско-Могилевская архиепархия).

Также пастырством белорусов-католиков Гданьска сейчас занимается ксендз Андрей Бульчак, который много лет нес служение в Витебской епархии.

Святая месса на белорусском языке в Гданьске проходит каждое воскресенье в 14:30 в костеле Святого Иосифа по адресу: Elżbietańska 9/10.

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