НКФО «Оптикурс» закрыла почти все офисы 1.07.2023, 2:04

Где еще принимают клиентов?

Небанковская кредитно-финансовая организация «Оптикурс», в которую в июле прошлого года было преобразовано ЗАО «Абсолютбанк», закрыла все отделения по Беларуси, за исключением головного офиса, при этом список доступных клиентам операций в нем сократился, пишет Myfin.by.

Стало известно, что 30 июня центры банковских услуг небанковской кредитно-финансовой организации «Оптикурс» в Бресте и Гродно, работа которых ранее была приостановлена, окончательно закрылись.

На данный момент не работают все офисы НКФО, за исключением головного отделения. Еще в конце мая было закрыто отделение «Оптикурса» в Гомеле, а через месяц пришла очередь и других региональных офисов — в Бресте и Гродно. Столичные отделения начали закрываться или приостанавливать работу с 13 июня.

Клиентов (как физических, так и юридических лиц) продолжает принимать головной офис «Оптикурса» в Минске по адресу пр. Независимости, 95 — правда, как сообщили в контакт-центре организации, с 28 июня в нем не проводятся операции по обмену валюты. В целом на вопрос о причине закрытия отделений НКФО там сослались на решение правления.

График работы главного офиса: понедельник-четверг — с 9.00 до 16.00, пятница — с 9.00 до 15.00.

Myfin.by обратился за комментарием по ситуации к официальным представителям НКФО «Оптикурс». На момент публикации материала редакция не получила ответа.

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