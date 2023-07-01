Болсонару запретили баллотироваться в президенты Бразилии до 2030 года 1.07.2023, 3:19

ЖАИР БОЛСОНАРУ

ФОТО: AFP

Экс-президента признали виновным в злоупотреблении властью.

Верховный избирательный суд Бразилии поддержал запрет бывшему президенту Жаиру Болсонару баллотироваться на пост президента в течение восьми лет. Об этом сообщает BBC.

За проголосовали пять членов коллегии, против — два. Экс-президента признали виновным в злоупотреблении властью в преддверии президентских выборов в Бразилии в прошлом году. Он распространял фейк о том, что электронные бюллетени якобы можно взломать и сфальсифицировать. Запрет датирован 2 октября 2022 года, когда в Бразилии проходили выборы.

Адвокаты Болсонару, как ожидается, обжалуют приговор. Если он останется в силе, 68-летний политик не сможет участвовать в следующих президентских выборах в 2026 году, но сможет баллотироваться в 2030 году. Болсонару также пропустит муниципальные выборы в 2024 и 2028 годах.

Экс-президент Бразилии назвал решение суда «ударом в спину» и объявил, что продолжит продвигать правую политику.

На президентских выборах в Бразилии-2022 с небольшим отрывом победил Лула да Силва, который вернулся к власти после 12-летнего перерыва. Болсонару уехал в США, чтобы избежать церемонии инаугурации да Силвы.

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