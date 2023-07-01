На Запорожском фронте взбунтовались российские военные из Дагестана 1.07.2023, 8:05

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Бунтовщики вывели военную технику из строя.

В Запорожской области около 50 военнослужащих РФ отказались воевать и вывели вооружение из строя.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции», - отметили в Генштабе

Так, в районе Дорожнянки Запорожской области около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружения российские отказники вывели из строя.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины в последнее время производят активные контрнаступательные действия по всей линии фронта. В Минобороны подтверждают продвижение защитников и заявляют об увольнении ряда населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что у россиян ежедневно растут потери из-за неопытности военнослужащих на фоне профессионализма ВСУ.

А министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты боятся руководства, поэтому не всегда докладывают «наверх» о потере захваченных в Украине территорий .