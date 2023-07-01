Окружение Шойгу попало под пресс 1.07.2023, 8:08

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Высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ подозревают в поддержке мятежа Пригожина.

Силовые структуры проводили проверки не только генерала Сергея Суровикина, но и ближайших людей министра обороны Сергея Шойгу, пишет Bloomberg. Они начались после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил мятеж, сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Дополнительных деталей не приводится.

Пока западные чиновники не прогнозируют перестановок, которые поставят под угрозу позиции Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Путин неохотно увольняет своих соратников, отмечает агентство.

Ранее источники The Moscow Times, близкие к аппарату Минобороны, сообщали, что Суровикин арестован. Официально эту информацию не подтверждали. О местонахождении генерала ничего неизвестно. Представители военной прокуратуры в последние дни допрашивают генерала Сергея Суровикина о его связях с лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, писал Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией. По данным агентства, его держат в одном месте, но не в тюрьме.

То, с какой легкостью «Вагнеру» удалось занять военные объекты в Ростове, может свидетельствовать о том, что в заговоре участвовали некоторые армейские командиры, считают разведчики на Западе, писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников. Пригожин, полагают собеседники газеты, поделился своими намерениями с высокопоставленными офицерами, среди которых мог быть заместитель командующего группировкой в Украине Суровикин. Неизвестно, он ли передал информацию о планах Пригожина ФСБ и как вообще спецслужба о них узнала, писала WSJ.

О том, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать вооруженный мятеж против военного руководства, сообщила также The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными. По их словам, сейчас американцы пытаются выяснить, помогал ли Суровикин планировать мятеж.

В ночь на 24 июня наемники «Вагнера» начали военный мятеж после того, как Пригожин обвинил Минобороны в ракетном обстреле лагерей его бойцов. Пока одни подразделения «Вагнера» пересекли границу в Воронежской области и организовали марш на Москву, другие захватили Ростов, где находится штаб Южного военного округа. По данным The Wall Street Journal, глава ЧВК «Вагнер» планировал захватить Шойгу и Герасимова. Пригожин сообщал, что накануне мятежа оба военачальника «сбежали» из Ростова.

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