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«Путин до смешного слаб»

  • 1.07.2023, 8:13
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«Путин до смешного слаб»

Переворот в России формально подавлен, но разброд и шатания в Кремле набирают обороты.

Реакцию диктатора Владимира Путина на мятеж ЧВК «Вагнера» трудно назвать реакцией сильного лидера, это скорее была паника, пишет в своей колонке старший научный сотрудник Института мировой политики, правнучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина Хрущева.

В ближайшее время Путин будет изображать провал мятежа в выгодном для себя свете, потому что, действительно, вопреки ожиданиям главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, широкие народные массы не присоединились к восстанию, отметила эксперт.

«Однако реакцию Путина на этот мятеж трудно назвать реакцией сильного лидера или даже опытного тактика. Он осудил переворот и поклялся «жестоко» наказать тех, кто принял в нем участие, однако эта реакция оказалась недостаточно быстрой, а риторика Путина больше походила на панику, чем на угрозу. Это был человек, который реагирует на события, а не контролирует их», — пишет Хрущева.

Хуже того, Путин позволил Лукашенко договориться о сделке, которая фактически помогла Пригожину уйти от ответственности.

«По мнению части россиян, в этом соглашении Путин выглядит до смешного слабым, потому что оно явно было представлено ему как свершившийся факт», — отметила ученая.

По ее мнению, Путин не знает, может ли он рассчитывать на лояльность ближайшего окружения.

«Люди хотят, чтобы он объяснил, почему «предателя» Пригожина вообще простили. Возможно, переворот и подавлен, однако мир видит, что лидерство в стране по-прежнему отсутствует», — заметила правнучка Хрущева.

Впрочем, все это, с ее точки зрения, не означает, что конец Путина «близок и неизбежен», поскольку его потенциальные соперники, как и Пригожин, не уверены, что смогут выиграть у конкурентов.

23 июня главарь боевиков ЧВК Вагнер Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут в Москву «восстанавливать справедливость». Вагнеровцы во время марша уничтожили семь бортов российской авиации.

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