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В аэропорту Санкт-Петербурга загорелся самолет, который должен был лететь в Дубай

  • 1.07.2023, 8:15
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В аэропорту Санкт-Петербурга загорелся самолет, который должен был лететь в Дубай

Эвакуировано 240 пассажиров.

В пятницу, 30 июня, чрезвычайная ситуация произошла в российском аэропорту Пулково, Санкт-Петербург

Об этом сообщают российские СМИ, передает espreso.tv.

Загорелся двигатель самолета, который должен был выполнить рейс Санкт-Петербург – Дубай. На месте пришлось работать пожарным.

По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуировано 240 пассажиров самолета.

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