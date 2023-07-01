В аэропорту Санкт-Петербурга загорелся самолет, который должен был лететь в Дубай
- 1.07.2023, 8:15
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Эвакуировано 240 пассажиров.
В пятницу, 30 июня, чрезвычайная ситуация произошла в российском аэропорту Пулково, Санкт-Петербург
Об этом сообщают российские СМИ, передает espreso.tv.
Загорелся двигатель самолета, который должен был выполнить рейс Санкт-Петербург – Дубай. На месте пришлось работать пожарным.
По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуировано 240 пассажиров самолета.