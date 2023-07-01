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«Ситуация просто какой-то сюр»

  • 1.07.2023, 8:33
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«Ситуация просто какой-то сюр»

Беременная минчанка проехалась в метро и поделилась впечатлениями.

Беременная минчанка рассказала в соцсети, как стоя проехала в метро шесть остановок и за все время никто из сидевших рядом мужчин не предложил ей сесть. Рядом стояла еще одна женщина в положении — но место не уступили и ей. На историю обратил внимание паблик «Мерзкий Кокобай».

«Ситуация просто какой-то сюр, я не знаю, почему так происходит. И даже не в разнице поколений дело ведь», — возмущается женщина, обратив внимание, что среди сидящих прямо перед ней мужчин есть и немолодые.

Минчанка подчеркнула: пассажиры в вагоне явственно видели, что и она, и еще одна беременная женщина рядом «не просто переели в маке» (МАК.by, бывшая сеть фастфуда McDonald’s. — Прим ред.).

«Но никто, вот вообще никто не уступил место ни мне, ни ей на протяжении всей поездки», — продолжает она.

По словам женщины, обе беременные проехали стоя шесть остановок. При этом, судя по фото, пассажиры в метро были больше увлечены своими смартфонами, чем происходящим вокруг.

«Парни, ну как так», — прокомментировал историю автор паблика.

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