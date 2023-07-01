закрыть
1 июля 2023, суббота, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия пытается впутать Казахстан в войну против Украины

  • 1.07.2023, 8:36
  • 2,790
Россия пытается впутать Казахстан в войну против Украины

Казахстанская прокуратура отреагировала.

Россия пытается вербовать граждан Казахстана на войну против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

Отмечается, что «в последнее время» в соцсетях активно распространяется информация о войне России против Украины. В частности, речь идет о фото и видео с фронта, сообщениях и комментариях на эту тематику.

Некоторые из этих материалов якобы сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в войне на стороне российской армии.

По информации прокуратуры, в комментариях отдельных пользователей социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, содержатся «сепаратистские призывы по поводу целостности территории Казахстана».

Кроме того, в Костанайской области зафиксированы попытки россиян привлечь местных жителей к войне против Украины.

В органе не уточнили, каким образом велась вербовка и были ли задержаны организаторы рекрутинга.

В середине апреля стало известно, что Комитет по национальной безопасности Казахстана открыл 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в военных действиях на территории Украины.

В прокуратуре напомнили, что за наем в Казахстане дают 10 лет тюрьмы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников