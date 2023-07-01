Россия пытается впутать Казахстан в войну против Украины 1.07.2023, 8:36

2,790

Казахстанская прокуратура отреагировала.

Россия пытается вербовать граждан Казахстана на войну против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

Отмечается, что «в последнее время» в соцсетях активно распространяется информация о войне России против Украины. В частности, речь идет о фото и видео с фронта, сообщениях и комментариях на эту тематику.

Некоторые из этих материалов якобы сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в войне на стороне российской армии.

По информации прокуратуры, в комментариях отдельных пользователей социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, содержатся «сепаратистские призывы по поводу целостности территории Казахстана».

Кроме того, в Костанайской области зафиксированы попытки россиян привлечь местных жителей к войне против Украины.

В органе не уточнили, каким образом велась вербовка и были ли задержаны организаторы рекрутинга.

В середине апреля стало известно, что Комитет по национальной безопасности Казахстана открыл 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в военных действиях на территории Украины.

В прокуратуре напомнили, что за наем в Казахстане дают 10 лет тюрьмы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».