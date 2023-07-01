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СНБО: Шойгу приказал ликвидировать оставшихся в Украине «вагнеровцев»

  • 1.07.2023, 8:40
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СНБО: Шойгу приказал ликвидировать оставшихся в Украине «вагнеровцев»

Начата «зачистка» наемников ЧВК на оккупированных территориях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал с 25 июня ликвидировать «вагнеровцев», оставшихся воевать на территории Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В Центре отмечают, что отношение к «вагнеровцам» на фронте «коренным образом изменилось». Из них создают отдельные штурмовые отряды «смертников» и отправляют отбивать утраченные позиции.

«Даже если штурмы были удачными, эти позиции «накрывают» из артиллерии российской армии. По предварительным данным, только за двое суток потери от такого подхода превысили 50 человек», - информирует ЦПД.

Параллельно этим процессам Кремль пытается взять под контроль «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке.

«Конечно, Россия не может отказаться от такого рычага влияния в Африке как ЧВК «Вагнер». Поэтому единственным выходом для Кремля становится ребрендинг компании с назначением новых руководителей. Представители российского МИД уже предупредили лидеров африканских стран, что ЧВК «Вагнер» продолжит свою деятельность» но под новым руководством», - заявили в ЦПИ.

Также сообщается, что одного из глав «Вагнера» в Сирии и троих высокопоставленных командиров задержала российская военная полиция.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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