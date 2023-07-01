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«Дали подписать бумагу, что при первой возможности появлюсь в минском РУВД»

  • 1.07.2023, 8:44
  • 1,186
«Дали подписать бумагу, что при первой возможности появлюсь в минском РУВД»

Белорусского айтишника не выпускают из Армении.

Белорусский айтишник Сергей (имя изменено) около года живет в Грузии. Не так давно он уехал в Армению, чтобы сделать визаран. Но на армянской границе айтишника задержали и сейчас не выпускают из страны. Оказалось, что он объявлен в розыск в Беларуси. Свою историю мужчина рассказал Dev.by.

Сергей — разработчик в продуктовой компании. В 2020 году после выборов он провел двое суток на Окрестина. В конце 2021 года в его квартире прошел обыск. Сергея возили на допрос в ГУБОП, но затем отпустили.

Летом прошлого года сотрудники ГУБОП уже сами связались с айтишником и пригласили «на беседу». Но он не пошёл и через некоторое время улетел в Тбилиси.

Сейчас, чтобы перезапустить срок легального пребывания в Грузии, решил поехать в Армению. Альтернативный вариант — Турция — «дорогой и неудобный», а из Тбилиси до Еревана ходят маршрутки. Вечером того же дня айтишник собирался вернуться обратно.

— Грузинскую границу прошел нормально. На армянской границе начались проблемы. Сначала долго изучали мой паспорт, фотографировали, что-то обсуждали. Потом отвели в какую-то комнату, где я просидел около часа. Позже приехал сотрудник полиции и меня повезли в участок в Ноемберян (небольшой город рядом с границей).

По пути сотрудник полиции рассказал, что я нахожусь в розыске в Беларуси. Я так понял, у стран ЕАЭС есть общая база (разыскиваемых лиц), и если кого-то в Беларуси объявляют в розыск, эта информация доступна и полиции Армении. Поэтому меня были обязаны задержать.

Я не знаю, когда на меня было заведено уголовное дело в Беларуси. Подозревал, что могу быть в розыске, но не знал, что это может как-то повлиять на мой визит в Армению.

Уже в полицейском участке мне дали подписать бумагу, что я осведомлен о нахождении в розыске в Беларуси и при первой возможности явлюсь в минский РОВД. Эту бумагу сфотографировали и отправили в Беларусь.

При мне сотрудник армянской полиции разговаривал, как я понял, с сотрудником МВД в Беларуси. Я не слышал, о чем конкретно они говорили,

но в какой-то момент сотрудник армянской полиции сказал: «Нет, не имеем на это полномочий». Предположу, что с белорусской стороны хотели, чтобы меня то ли задержали, то ли экстрадировали.

В полицейском участке Сергей провел около четырех часов. По его словам, давления по стороны полицейских не было.

— В итоге меня отпустили, но предупредили, что я не смогу покинуть территорию Армении, пока нахожусь в розыске в Беларуси. Предложили решить вопрос исключения из базы разыскиваемых лиц в белорусском посольстве.

Сейчас я в Ереване. Знакомые помогли на время решить вопрос с жильем. Я на связи с правозащитниками.

Друг нашел белорусского адвоката, который живет в Грузии и будет помогать дистанционно. Наверное, будем обращаться в МВД Армении, чтобы найти способы покинуть территорию страны.

Денег пока хватает. Компанию уже предупредил, что попал в такую ситуацию, но смогу работать удаленно, — говорит белорус.

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