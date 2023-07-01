10 миллиардеров, которые разбогатели благодаря невероятной удаче 10 1.07.2023, 9:01

6,536

Огромное состояние можно сделать не только упорным трудом и деловой хваткой.

Каждый миллиардер гордится своим путем к успеху. Ведь для того, чтобы построить бизнес или преуспеть в творчестве нужны многие личные качества. Однако, и без удачи тут не обойтись.

Несомненно, ум, настойчивость и стратегическое планирование являются жизненно важными составляющими успеха, однако в мире бизнеса и предпринимательства нельзя упускать из виду влияние удачи или благоприятных обстоятельств, пишет nv.ua.

Некоторые миллиардеры обязаны своим состоянием не только деловой хватке, но и непредсказуемым поворотам судьбы.

10 миллиардеров, которым удача помогла разбогатеть

В этой статье мы расскажем о десяти людях, которые благодаря благосклонности фортуны стали частью мирового клуба миллиардеров.

Эдуардо Саверин

Саверин родился в Бразилии, но в 1992 году переехал в США. Он познакомился с Марком Цукербергом, когда оба учились в Гарварде, и в 2004 году они стали соучредителями Facebook. Изначально он выступал в качестве бизнес-менеджера будущего гиганта социальных сетей.

Несмотря на ожесточенную юридическую борьбу, в результате которой он был отстранен от руководства Facebook, Саверин сохранил значительную часть акций компании.

Взрывной рост Facebook превратил эти акции в многомиллиардное состояние. Состояние Саверина на 2023 год оценивается в $17 млрд.

Пьер Омидьяр

Омидьяр, американец иранского происхождения, родившийся в Париже, основал сайт аукционов eBay в 1995 году в качестве хобби на полставки.

Когда онлайновая торговля начала набирать обороты, eBay быстро стал значимым игроком, превратив Омидьяра в миллиардера. В настоящее время его чистая стоимость составляет около $22 млрд.

Опра Уинфри

Знаменитая Опра родилась в бедности в штате Миссисипи, Уинфри начала свою медиа-карьеру на радио, а затем перешла на телевидение.

История Уинфри — это история необыкновенных обстоятельств, когда она из трудного детства превратилась в медиа-магната. Ее состояние пришло благодаря ее успешному дневному ток-шоу и другим инвестициям в СМИ. Уинфри оказалась в нужном месте и в нужное время в процессе эволюции телевизионных ток-шоу, что в значительной степени способствовало ее статусу миллиардера.

Различные другие предприятия, включая ее сеть OWN, обеспечили ей состояние в $2,7 млрд.

Самнер Редстоун

Редстоун удачно унаследовал кинобизнес своего отца, который он преобразовал в глобальную медиаимперию.

Самнер Редстоун родился в Бостоне в 1923 году, получил в управление сеть кинотеатров «drive-in» своего отца и преобразовал ее в ведущий медиа-конгломерат National Amusements, который контролирует CBS и Viacom. Его состояние оценивается в $3 млрд.

Jay-Z

Jay-Z вырос в Бруклине, Нью-Йорк, и музыка стала его способом бегства из неблагополучного района.

В 1995 году он стал одним из основателей компании Roc-A-Fella Records для выпуска своей музыки, и с тех пор его деловые предприятия расширялись.

Его разнообразные занятия, от музыки до потокового сервиса Tidal и шампанского Armand de Brignac, принесли ему примерно $1,4 млрд.

Масайоши Сон

Сон родился в семье корейских иммигрантов в Японии. После учебы в США Сон вернулся в Японию и в 1981 году основал компанию SoftBank.

Несмотря на некоторые неудачи в бизнесе, успешные инвестиции в такие компании, как Alibaba, привели к тому, что состояние Сона выросло примерно до $45 млрд.

Дж. К. Роулинг

Роулинг родилась в Англии и долгие годы была обычной домохозяйкой.

Она задумала идею создания Гарри Поттера во время задержки поезда в 1990 году. Именно счастливый случай, когда ее рукопись попала в руки нужных людей, привел к ее всемирному признанию.

Семь книг стали огромным успехом и породили масштабную франшизу. Состояние Роулинг превышает $1 млрд, даже после значительных благотворительных пожертвований.

Илон Маск

Знаменитый Илон Маск родился в Южной Африке, а затем переехал в США, чтобы учиться в Пенсильванском университете.

Развитие интернета и его внедрение в повседневную жизнь было удачей, которую Маск использовал с выгодой для себя, и это принесло ему значительное богатство.

Став одним из основателей компании PayPal и продав ее eBay, Маск продолжил руководить такими компаниями, как Tesla и SpaceX. Он также купил популярную соцсеть Twitter.

По состоянию на 2023 год его состояние оценивается в $300 млрд, что делает его одним из самых богатых людей в мире.

Даниэль Эк

Шведский предприниматель Эк стал одним из основателей компании Spotify в 2006 году.

Его видение, в сочетании со своевременным переходом от физических форматов музыки к цифровым, стало удачной комбинацией, которая сделала Эка миллиардером.

В 2018 году гигант потокового вещания музыки вышел на биржу, что значительно увеличило состояние Эка. По состоянию на 2023 год его чистая стоимость оценивается в $4,5 млрд.

Ма Хуатэн

Также известный как Пони Ма, китайский технологический бизнесмен стал соучредителем компании Tencent в 1998 году.

Основателю Tencent посчастливилось оседлать первую волну распространения интернета в Китае, запустив такие успешные продукты, как QQ Messenger и WeChat. Взрывной рост китайской базы пользователей интернета сделал Ма одним из самых богатых людей в мире.

По мере того как в Китае росло использование Интернета, росло и состояние Ма, благодаря огромной популярности продуктов Tencent, таких как WeChat. По разным оценкам, его состояние в 2023 году составит около $70 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».