закрыть
1 июля 2023, суббота, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

10 миллиардеров, которые разбогатели благодаря невероятной удаче

10
  • 1.07.2023, 9:01
  • 6,536
10 миллиардеров, которые разбогатели благодаря невероятной удаче

Огромное состояние можно сделать не только упорным трудом и деловой хваткой.

Каждый миллиардер гордится своим путем к успеху. Ведь для того, чтобы построить бизнес или преуспеть в творчестве нужны многие личные качества. Однако, и без удачи тут не обойтись.

Несомненно, ум, настойчивость и стратегическое планирование являются жизненно важными составляющими успеха, однако в мире бизнеса и предпринимательства нельзя упускать из виду влияние удачи или благоприятных обстоятельств, пишет nv.ua.

Некоторые миллиардеры обязаны своим состоянием не только деловой хватке, но и непредсказуемым поворотам судьбы.

10 миллиардеров, которым удача помогла разбогатеть

В этой статье мы расскажем о десяти людях, которые благодаря благосклонности фортуны стали частью мирового клуба миллиардеров.

Эдуардо Саверин

Саверин родился в Бразилии, но в 1992 году переехал в США. Он познакомился с Марком Цукербергом, когда оба учились в Гарварде, и в 2004 году они стали соучредителями Facebook. Изначально он выступал в качестве бизнес-менеджера будущего гиганта социальных сетей.

Несмотря на ожесточенную юридическую борьбу, в результате которой он был отстранен от руководства Facebook, Саверин сохранил значительную часть акций компании.

Взрывной рост Facebook превратил эти акции в многомиллиардное состояние. Состояние Саверина на 2023 год оценивается в $17 млрд.

Пьер Омидьяр

Омидьяр, американец иранского происхождения, родившийся в Париже, основал сайт аукционов eBay в 1995 году в качестве хобби на полставки.

Когда онлайновая торговля начала набирать обороты, eBay быстро стал значимым игроком, превратив Омидьяра в миллиардера. В настоящее время его чистая стоимость составляет около $22 млрд.

Опра Уинфри

Знаменитая Опра родилась в бедности в штате Миссисипи, Уинфри начала свою медиа-карьеру на радио, а затем перешла на телевидение.

История Уинфри — это история необыкновенных обстоятельств, когда она из трудного детства превратилась в медиа-магната. Ее состояние пришло благодаря ее успешному дневному ток-шоу и другим инвестициям в СМИ. Уинфри оказалась в нужном месте и в нужное время в процессе эволюции телевизионных ток-шоу, что в значительной степени способствовало ее статусу миллиардера.

Различные другие предприятия, включая ее сеть OWN, обеспечили ей состояние в $2,7 млрд.

Самнер Редстоун

Редстоун удачно унаследовал кинобизнес своего отца, который он преобразовал в глобальную медиаимперию.

Самнер Редстоун родился в Бостоне в 1923 году, получил в управление сеть кинотеатров «drive-in» своего отца и преобразовал ее в ведущий медиа-конгломерат National Amusements, который контролирует CBS и Viacom. Его состояние оценивается в $3 млрд.

Jay-Z

Jay-Z вырос в Бруклине, Нью-Йорк, и музыка стала его способом бегства из неблагополучного района.

В 1995 году он стал одним из основателей компании Roc-A-Fella Records для выпуска своей музыки, и с тех пор его деловые предприятия расширялись.

Его разнообразные занятия, от музыки до потокового сервиса Tidal и шампанского Armand de Brignac, принесли ему примерно $1,4 млрд.

Масайоши Сон

Сон родился в семье корейских иммигрантов в Японии. После учебы в США Сон вернулся в Японию и в 1981 году основал компанию SoftBank.

Несмотря на некоторые неудачи в бизнесе, успешные инвестиции в такие компании, как Alibaba, привели к тому, что состояние Сона выросло примерно до $45 млрд.

Дж. К. Роулинг

Роулинг родилась в Англии и долгие годы была обычной домохозяйкой.

Она задумала идею создания Гарри Поттера во время задержки поезда в 1990 году. Именно счастливый случай, когда ее рукопись попала в руки нужных людей, привел к ее всемирному признанию.

Семь книг стали огромным успехом и породили масштабную франшизу. Состояние Роулинг превышает $1 млрд, даже после значительных благотворительных пожертвований.

Илон Маск

Знаменитый Илон Маск родился в Южной Африке, а затем переехал в США, чтобы учиться в Пенсильванском университете.

Развитие интернета и его внедрение в повседневную жизнь было удачей, которую Маск использовал с выгодой для себя, и это принесло ему значительное богатство.

Став одним из основателей компании PayPal и продав ее eBay, Маск продолжил руководить такими компаниями, как Tesla и SpaceX. Он также купил популярную соцсеть Twitter.

По состоянию на 2023 год его состояние оценивается в $300 млрд, что делает его одним из самых богатых людей в мире.

Даниэль Эк

Шведский предприниматель Эк стал одним из основателей компании Spotify в 2006 году.

Его видение, в сочетании со своевременным переходом от физических форматов музыки к цифровым, стало удачной комбинацией, которая сделала Эка миллиардером.

В 2018 году гигант потокового вещания музыки вышел на биржу, что значительно увеличило состояние Эка. По состоянию на 2023 год его чистая стоимость оценивается в $4,5 млрд.

Ма Хуатэн

Также известный как Пони Ма, китайский технологический бизнесмен стал соучредителем компании Tencent в 1998 году.

Основателю Tencent посчастливилось оседлать первую волну распространения интернета в Китае, запустив такие успешные продукты, как QQ Messenger и WeChat. Взрывной рост китайской базы пользователей интернета сделал Ма одним из самых богатых людей в мире.

По мере того как в Китае росло использование Интернета, росло и состояние Ма, благодаря огромной популярности продуктов Tencent, таких как WeChat. По разным оценкам, его состояние в 2023 году составит около $70 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников