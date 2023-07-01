ВСУ перешли в наступление на еще одном направлении
- 1.07.2023, 9:10
- 6,390
Шесть бригад атаковали россиян на Торском выступе.
Некоторые СМИ сообщили о том, что ВСУ перешли в наступление на Лиманском направлении (юго-западная часть Луганской области и север Донецкой).
Все предыдущие дни на лиманском направлении инициативой владели ВС РФ, которые наступали в Серебрянском лесничестве и на так называемом торском выступе (в окрестностях села Торское Краматорского района Донецкой области). Такими действиями россияне пытались закрепиться на правом берегу реки Северский Донец и подготовиться к будущим ударам украинских военных.
Вместе с тем уже днем 30 июня в пророссийских источниках появились сообщения о переходе ВСУ в наступление на лиманском направлении. Утверждается, что бои идут на торском выступе, с украинской стороны задействованы шесть бригад.
Украинская сторона пока не комментирует эту информацию.