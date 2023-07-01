ВСУ перешли в наступление на еще одном направлении 1.07.2023, 9:10

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Шесть бригад атаковали россиян на Торском выступе.

Некоторые СМИ сообщили о том, что ВСУ перешли в наступление на Лиманском направлении (юго-западная часть Луганской области и север Донецкой).

Все предыдущие дни на лиманском направлении инициативой владели ВС РФ, которые наступали в Серебрянском лесничестве и на так называемом торском выступе (в окрестностях села Торское Краматорского района Донецкой области). Такими действиями россияне пытались закрепиться на правом берегу реки Северский Донец и подготовиться к будущим ударам украинских военных.

Вместе с тем уже днем 30 июня в пророссийских источниках появились сообщения о переходе ВСУ в наступление на лиманском направлении. Утверждается, что бои идут на торском выступе, с украинской стороны задействованы шесть бригад.

Украинская сторона пока не комментирует эту информацию.

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