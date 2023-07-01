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Разведка Эстонии указала главный просчет Пригожина

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  • 1.07.2023, 9:22
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Разведка Эстонии указала главный просчет Пригожина

Это могло остановить колонны «Вагнера» в 200 км от Москвы.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, рассчитывал заручиться поддержкой некоторых военных чиновников и простых солдат армии РФ во время своей попытки вооруженного мятежа. Но когда не получил ее, решил остановить поход на Москву, несмотря на слабое сопротивление со стороны регулярных войск и высокий темп продвижения своих наемников.

К такому выводу пришли в Разведцентре Сил обороны Эстонии, информирует ERR.

В эстонской разведке считают, что отсутствие поддержки вынудило Пригожина искать выход из тупиковой ситуации.

В итоге он вступил в переговоры с Кремлем, который предложил хозяину «вагнеровцев» «приемлемые гарантии безопасности».

Ранее в правительстве Германии также заявили, что Пригожин рассчитывал на поддержку государственных сил РФ, но в итоге не получил ее и прекратил мятеж.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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