«А где рабочие? Одна сплошная показуха» 11 1.07.2023, 9:37

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Белорусов возмутил шабаш лукашистов на Светлогорском мосту.

В Светлогорске наконец-то отремонтировали путепровод, который был в аварийном состоянии. Лукашисты из этого устроили помпезное мероприятие, на которое согнали массовку с красно-зелеными флагами. Чиновники позировали перед камерами и хвастались своими «достижениями», сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Жители города, которые страдали от проблем с транспортом из-за долгостроя, не разделяют восторга властей. Они ждали открытия путепровода три года, хотя сам ремонт занял 9 месяцев.

В комментариях к видео с открытия они выражают свое недовольство и иронию. «А где рабочие? Рабочие строили, а вся заслуга властям. Ни одного работяги на видео», - пишет один из пользователей. «Скоро скамейку на остановке поставят и будут помпезно открывать», - добавляет другой. «Когда эта показуха закончится, вы бы видели что люди в мире возводят и в какие сроки, так это вам бы показалось детским лепетом», - возмущается третий.

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