«Мужчина едет как женщина, когда по мобильнику разговаривает» 5 1.07.2023, 9:56

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Фото: onliner

Белорусы провели необычный эксперимент, чтобы выяснить, кто лучше водит авто.

Стереотипы уходят в прошлое. Для нас естественно видеть за рулем и мужчину, и женщину: даже за рулем премиального автомобиля, даже в качестве водителя-профессионала. Но и у профессионалов есть своя манера вождения, которая может быть более или менее комфортной для пассажира. Кто водит аккуратнее, кто управляет автомобилем более плавно?

В поисках ответов журналисты onliner.by вместе с Юрием Красновым, преподавателем, инструктором по вождению, провели необычный конкурс. Итак, мужчина или женщина? С кем поездка на новом Hyundai Palisade окажется приятнее?

Участники

Валерия. За рулем с 2014 года, работает в такси «Бавария» на премиальных авто.

— Всегда на BMW да на Mercedes?

— Да, всегда. Но училась ездить, понятно, на машинах попроще. У родителей вообще были бусики — поездила и на них. Ощущения действительно разные: садишься в премиальное авто — и ловишь дзен, никуда не торопишься, едешь спокойно и размеренно.

Фото: onliner

— А поднажать?

— Нет, я в принципе не такой водитель, я спокойная. Но клиенты часто просят: все же постоянно спешат.

— Кто лучше водит: женщина или мужчина?

— Женщина аккуратнее за рулем, спокойнее. Это плюс — мы замечаем это и в такси. Если кто-то опаздывает в аэропорт, наверное, он захочет, чтобы приехал мужчина. Но для своих детей родители чаще заказывают автомобиль с водителем-женщиной — значит, им больше доверяют.

Фото: onliner

Николай. Водительский стаж с 1996 года, профессиональным водителем работает с 2008-го.

— На чем привыкли ездить?

— Да на всем. В последнее время езжу на бусе. Ощущения не слишком отличаются, разве что обзорность лучше, чем у многих легковых авто, поэтому увереннее и спокойнее за рулем себя ощущаешь.

— Аккуратность и плавность вождения — плюс для водителя?

— Безусловно! Водитель должен ехать плавно вне зависимости от обстановки, стараться прогнозировать ситуацию. Если не понимаешь, что будет происходить на дороге или отвлекаешься, то будешь резче тормозить, вести машину более дергано.

Фото: onliner

— Кто лучше водит: мужчина или женщина?

— Конечно же мужчина! Женщина, которая водит хорошо, мне встречается раз в месяц — я всегда удивляюсь. В потоке же все видно. Впрочем, мужчина едет как женщина, когда по мобильнику разговаривает, — я это тоже замечаю.

Первое задание: не укачать Краснова

Испытывать участников будем в три этапа. Разработкой заданий занимался Юрий Краснов.

— От чего зависит комфорт пассажира? Безусловно, во многом от самого автомобиля: от настройки подвески, от того, насколько эта машина в принципе плавно едет. Бывают авто, где человеку очень комфортно, — сегодня у нас именно такая история, — отмечает ведущий рубрики. — Но многое решает стиль вождения. Я бы выделил две категории водителей: тех, кто везет пассажира, и тех, кто едет сам по себе. Вот с теми, кто едет сам по себе, очень некомфортно в дороге, бывает страшно, где-то при повороте приходится искать, за что схватиться или куда упереться, пассажира болтает, а если слабый вестибулярный аппарат — пиши пропало.

Фото: onliner

Первое задание: езда змейкой. Краснов на заднем сиденье уставился в смартфон. Задача водителей — проехать непростой маршрут так, чтобы пассажира не укачало. Проиграет тот, с кем Юрий раньше почувствует дискомфорт.

— Многие знают, что когда в автомобиле сконцентрирован на чем-то: читаешь книгу, работаешь с ноутбуком или зависаешь в смартфоне, вместо того чтобы спокойно смотреть в окно, — может начать укачивать. И это напрямую зависит от того, как водитель ведет машину. Вот и посмотрим, с кем меня начнет мутить раньше, — посмеивается инструктор.

Фото: onliner

Начинает Валерия. На знакомство с автомобилем у нее уходит совсем немного времени. Девушка аккуратно объезжает конусы змейкой, проезжая круг за кругом.

— У нас пятый круг, я чувствую совсем легкое пока укачивание. Сложность траектории Валерия компенсирует скоростью: она едет медленнее, чем я показывал. Но это ее право: водитель сам определяет, с какой скоростью ему ехать, — в условиях конкурса не было указано, что победит тот, кто финиширует первым, — напоминает Краснов. — Мне нравится то, как она управляет автомобилем: переруливания хорошие и мягкие, хоть и рулит девушка одной рукой.

Фото: onliner

Фото: onliner

В какой-то момент Валерия зацепила задней частью автомобиля один из конусов — это не осталось незамеченным.

Поездка заканчивается, и мы делаем технологический перерыв, чтобы вестибулярный аппарат пассажира вернулся в нормальное состояние.

— Очень многое за рулем зависит от темперамента. Бывает, человек не очень хорошо едет. Но одного попросил быть аккуратнее — хорошо, он исправляется. А другой ответит, дескать, он за рулем и будет ехать так, как ему нравится. Встречаются люди, которых сложно убедить в том, что они должны уважать других, создавать им комфортные условия, особенно если сам работаешь водителем, который пассажиров возит, а не просто груз, — отмечает инструктор.

Теперь за руль садится Николай. Он сразу берет темп выше. А покрытие на площадке сложное: асфальт покрыт мелкими камушками — щебенкой. Но машина держит дорогу в резких поворотах, ни переднюю, ни заднюю часть не сносит.

Фото: onliner

— Отвык от автоматической коробки передач: рука сама тянется, — посмеивается водитель.

— У Николая преимущество: он недавно закончил у меня курс контраварийной подготовки. Валерия эти занятия не проходила, но у нее серьезный опыт вождения премиальных авто и, исходя из этого, устойчивый навык комфортного вождения, — рассуждает Краснов на заднем сиденье.

Десять кругов мужчина преодолел куда быстрее, чем его соперница. Но конкурс был не на скорость.

Фото: onliner

— С Николаем меня укачало быстрее, но это потому, что он объективно ехал быстрее. Валерия вела машину плавнее и аккуратнее, но сбила фишку. Поэтому счет равный — 1:1. Пока я вижу, что оба одинаково хорошо водят машину, оба хорошо выходят из поворота. Вся разница в том, что Николай мужчина, а Валерия девушка, — подмечает ведущий рубрики.

Фото: onliner

Второе задание: не расплескать шампанское

Краснов снова усаживается на заднее сиденье Palisade, в руках у него бокал.

— Это шампанское, разумеется, детское — я сам сегодня за рулем, — поясняет преподаватель. — Но мы предположим, что в премиальных автомобилях пассажир может позволить себе немного расслабиться, и для него важно, чтобы водитель не совершал резких движений и шампанское не расплескалось.

Фото: onliner

Опять задается сложная траектория: участникам придется ехать по восьмерке. Начинает снова девушка. Едет аккуратно и очень собранно.

— Ты, наверное, дыхание задерживаешь, когда везешь пассажира через неровность? — спрашивает Юрий.

— Когда где-то яму вижу — да, — с улыбкой признает Валерия.

Фото: onliner

Пассажирам с таким водителем комфортно — это нужно признать. Краснов смог насладиться поездкой и своим прохладительным лимонадом в бокале. Удалось ли не пролить ни капли? Ведущий пока держит это в секрете.

— Юрий, когда у вас будет личный водитель, вы наймете мужчину или женщину?

— Конечно же, мне, как мужчине, эстетически приятнее, когда за рулем девушка.

У нас смена конкурсантов, за руль садится Николай. И снова его скорость выше, но будет ли это иметь значение при подсчете баллов?

— Расскажу одну историю, пока мы тут катаемся в приятной компании, — заводит Краснов. — Бывают такие водители — я сам их встречал, — по одному виду которых понимаешь, что лучше ему ничего не говорить. Даже в такси: едешь, тебе некомфортно, но молчишь, просто чтобы не затевать скандал. Причем именно мужчины чаще агрессивно относятся к замечаниям в свой адрес. И вот таксист, с которым откровенно страшно находиться в одной машине — так он ездит, — говорит: не понимаю, мол, почему пассажиры ставят плохие оценки — что им не нравится, я же нормально еду! Между тем водитель-профессионал должен понимать, что везет пассажира, а не только самого себя.

Фото: onliner

Николай хорошо это понимает и едет очень аккуратно: настолько, что можно забыть, что мы не на городских улицах, а едем по сложной восьмерке на площадке со сложным покрытием. Финиш: если бы решал секундомер, Николай во второй раз был бы победителем. Но сегодня для нас важнее ощущение комфорта.

Фото: onliner

— Подводим итоги. Когда за рулем была Валерия, шампанское расплескалось из моего бокала шесть раз, — ведущий рубрики выдерживает драматическую паузу. — А когда машиной управлял Николай, это случилось десять раз. При этом подчеркну, что оба водителя действительно ехали очень плавно и аккуратно, а Николай еще и темп взял повыше. Поэтому ему присуждаем один балл, а Валерии за победу в этом конкурсе — два балла.

Общий счет перед заключительным раундом — 3:2 в пользу девушки.

Фото: onliner

Третье задание: закрыть коробок

Последнее испытание для участников: двигаясь задним ходом, закрыть спичечный коробок боковым зеркалом и не толкнуть его. У каждого по пять попыток, Юрий с коробком занимает позицию.

По традиции первой за руль садится Валерия.

— Волнуетесь?

— Честно, я пока довольна собой, — отвечает она.

Фото: onliner

Уверенность водителя помогает за рулем, но первые две попытки девушки ушли на то, чтобы приноровиться.

— Первый раз она чуть-чуть толкнула коробок, прежде чем остановиться. Во второй раз толкнула уже сильно, — успевает отметить инструктор.

Но потом девушка собралась и трижды выполнила задание безукоризненно: коробок закрывался, и в этот самый момент замирал автомобиль.

Фото: onliner

Николаю будет трудно, ведь нужно отыгрываться. Нам показалось или он немного нервничает?

— Ай, толкнул! — досадует он после первой попытки.

Фото: onliner

Краснов же отмечает, что водители в третьем конкурсе действуют по-разному.

— Я ведь им сказал просто закрыть коробок зеркалом, а как именно это делать — не говорил. И только в процессе выполнения задания я увидел, насколько различается подход, как проявляется физиология. Валерия ехала плавно и останавливалась, когда закрывала коробок. Если ошибалась — толкала коробок, останавливаясь запоздало. А Николай действует поступательными движениями: раз, раз, раз — подъезжает как бы небольшими рывками, — описывает преподаватель.

Фото: onliner

Но чья тактика окажется выигрышной? Вторую попытку мужчина выполнил отлично, а на третий раз снова ошибся. Следующая попытка — нет, он заметно толкает коробок! А вот пятый раз получился идеальным. Что ж, два из пяти.

Итоги

— Прежде всего я хочу сказать, что сегодня у нас в гостях были прекрасные водители, которые в первую очередь думают о комфорте пассажиров. Я просто радуюсь за людей, которых возят Валерия и Николай, не сомневаюсь, что с такими водителями комфортно, — начал свою торжественную речь Юрий Краснов. — Между тем в их работе есть своя специфика: Николай управляет машиной организации и чаще всего возит людей, которых он уже знает. А Валерия каждый раз везет нового пассажира и поэтому, возможно, более щепетильно относится к своим обязанностям.

Фото: onliner

Все решил третий конкурс. Причем даже не из-за счета.

— Именно во время конкурса с коробком мы увидели, как различается манера управления у участников. Валерия управляла авто более плавно. И для меня это еще одно подтверждение тому, что девушки за рулем аккуратнее. Вероятно, они даже больше думают о пассажире. Николай — очень хороший водитель, просто он чуть-чуть резче. Возможно, это именно мужская особенность, — рассуждает ведущий рубрики.

За раунд с коробками Валерия получила два балла, Николай — один. Общий счет — 5:3 в пользу девушки.

— Ура! — кругом салют, подарки и детское шампанское. — Игра окончена, всем спасибо.

Фото: onliner

Фото: onliner

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