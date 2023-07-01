Зеленский: ВСУ воспользуются слабостью России после бунта Пригожина 1.07.2023, 9:59

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Президент Украины объяснил, какие возможности открылись.

Бунт главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина показал, что Россия и ее правительство слабое. Эта ситуация является возможностью для ВСУ, которой они должны воспользоваться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью RTVE.

Последние события в России, которые связаны с бунтом главаря ЧВК «Вагнера» Пригожиным являются признаком слабости власти российского диктатора Владимира Путина.

«Мятеж и продвижение (по территории России - ред.) «вагнеровцев» означает, что страна слаба, и они не контролируют сложные ситуации. Они не в курсе того, что происходит. Они не контролируют все это», - сказал Зеленский.

Необходимо пользоваться возможностью

По мнению главы Украины, эта ситуация - возможность, которой должна воспользоваться украинская армия.

«Есть несколько Путинов с разными фамилиями. Ситуация очень слабая, и, исходя из этого, мы должны использовать ее, чтобы выгнать врага с нашей земли», - заявил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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