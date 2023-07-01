закрыть
1 июля 2023, суббота, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: ВСУ воспользуются слабостью России после бунта Пригожина

  • 1.07.2023, 9:59
  • 1,608
Зеленский: ВСУ воспользуются слабостью России после бунта Пригожина

Президент Украины объяснил, какие возможности открылись.

Бунт главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина показал, что Россия и ее правительство слабое. Эта ситуация является возможностью для ВСУ, которой они должны воспользоваться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью RTVE.

Последние события в России, которые связаны с бунтом главаря ЧВК «Вагнера» Пригожиным являются признаком слабости власти российского диктатора Владимира Путина.

«Мятеж и продвижение (по территории России - ред.) «вагнеровцев» означает, что страна слаба, и они не контролируют сложные ситуации. Они не в курсе того, что происходит. Они не контролируют все это», - сказал Зеленский.

Необходимо пользоваться возможностью

По мнению главы Украины, эта ситуация - возможность, которой должна воспользоваться украинская армия.

«Есть несколько Путинов с разными фамилиями. Ситуация очень слабая, и, исходя из этого, мы должны использовать ее, чтобы выгнать врага с нашей земли», - заявил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников