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«Беларусбанк» резко изменил условия приема наличных денег

  • 1.07.2023, 10:06
  • 3,612
«Беларусбанк» резко изменил условия приема наличных денег

Суммы для операций значительно уменьшены.

«Беларусбанк» с 1 июля ввел ограничение суммы приема платежей наличными через банкоматы и инфокиоски.

Теперь через устройства самообслуживание можно будет внести наличными не более 50 БВ (1850 рублей) за одну операцию.

Ограничение не распространяется на операции пополнения вкладов и платежных карт с использованием их физического носителя, погашения кредитной задолженности ОАО «АСБ Беларусбанк».

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