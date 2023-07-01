Последние вздохи российской армии: под Бахмутом для ВСУ складывается уникальная ситуация 1.07.2023, 10:41

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Для россиян повторяется сценарий с бегством, как с острова Змеиный.

Вооруженные Силы Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Россияне там оказались в очень плохом положении и пытаются из последних сил остановить продвижение ВСУ.

Об этом «24 каналу» сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вскоре враг попадет в оперативное окружение, ведь ВСУ выйдут на господствующие высоты.

Свитан отметил, что в районе Бахмута у россиян сейчас очень плохое положение. Украинские войска двигаются на 4 направлениях – на 3 от Бахмута и на одном к самому городу. От Бахмута ВСУ двигаются в сторону Берховки, а дальше на пересечение трассы Дебальцево – Славянск.

«Можно говорить, что мы с севера начинаем полуокружать Бахмут», – сказал полковник запаса.

Ведь, объяснил он, район Берховки – это господствующие высоты. Также украинские войска двигаются в сторону Клещиевки, которая находится в низине, но рядом высоты. И задача ВСУ – занять их. Также есть движение на юг – на Горловку вдоль высот.

Полковник запаса заявил, что россияне пытаются контратаками остановить украинское наступление в районе Берховки, Курдюмовки и Клещиевки.

«Это последние вздохи российской армии на этих направлениях», – подчеркнул Свитан.

После отражения российских атак, по его мнению, ВСУ уже на контратаках сбросят врага с высот. Подобные мероприятия будут проведены в ближайшие 1,5 – 2 недели в районе Бахмута.

А дальше, по словам Свитана, враг попадет в оперативное оцепление, ведь ВСУ выходят на высоты в районе Берховки и Клещиевки, затем перейдем в режим уничтожения российских войск. А россияне будут сидеть в оперативном котле, пока им не надоест умирать каждый день по 2 – 3 роты. Потом они сами уйдут оттуда, как в свое время с острова Змеиного.

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