Архиепископ Гуджеротти — верующим в Будславе: Буду приветствовать вас в раю по-белорусски 1.07.2023, 10:48

Фото: catholic.by

Ватиканский иерарх пешком вошел в Будслав вместе с группой пилигримов.

30 июня перед мессой для паломников, к участникам Будславского фестиваля обратился префект Дикастерии по делам Восточных костелов архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Папа Франциск назначил его своим специальным посланником на торжествах в Будславе по случаю 25-летия со времени коронации чудодейственной иконы покровительницы Беларуси, напоминает Catholic.by.

Перед этим высокий ватиканский иерарх пешком вошел в Будслав вместе с группой пилигримов. У полевого алтаря его приветствовал председатель Конференции католических епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич и попросил обратиться к присутствующим со словом.

Архиепископ Гуджеротти начал свою речь по-русски, что вызвало большой энтузиазм участников. Но, заметив, что католики разговаривают по-белорусски, продолжил по-итальянски с переводом на белорусский язык.

«Дорогие, Папа сделал мне очень прекрасный подарок. Он послал меня сюда еще раз после того, как я уже был с вами четыре года раньше. Он сказал мне, что я должен представлять его таким образом, как будто он сам присутствующий здесь среди вас. Я должен заглянуть вам в глаза, посмотреть, как вы молитесь, а потом вернуться и рассказать Папе, который меня ждет и желает это знать. Поэтому я должен быть очень внимательным ко всему тому, что мы будем вместе с вами переживать.

А вы знаете, почему Папе так интересно узнать о вас? Ведь вы чрезвычайно красивый народ! И потому что Папа вас очень-очень сильно любит! Он знает историю вашего народа; все, что вам пришлось пережить, все ваши тяготы, и хочет сказать вам: «Я с вами!»

И еще он хочет, чтобы я вместе с вами преклонился перед нашей Матерью Божьей Будславской. Ведь здесь вы имеете сокровище, которое знают во всем мире, которое любят во всем мире, которое он хотел бы увидеть собственными глазами, как мы его видим, но не может.

И есть также много тех, которые мне написали: «Помолитесь к Богоматери за меня», потому что они не могут сегодня здесь присутствовать. Поэтому приветствуем аплодисментами всех тех, которые ждут от вас, чтобы вы стали выражением той молитвы, которую они возносят издалека.

Меня сопровождал сюда Апостольский нунций, Его Высокопреосвященство монсеньор Анте Йозич.

Мы разговаривали с ним по телефону много часов, и мне кажется, что даже телефон не выдержал. А знаете, почему мы так много говорили? Чтобы сделать так, чтобы этот замечательный праздник получился как можно красивее и чтобы вы были счастливыми.

Я благодарю вас за такое прекрасное свидетельство, которое вы дали вашим паломничеством. Знаете, что такое паломничество? Паломничество — -это наша жизнь. Оно начинается, когда мы рождаемся, и завершается, когда умираем. Иногда мы падаем, но поднимаемся. А в конце дороги знаете, кто нас ждет? Богоматерь, Богоматерь Будславская, с раскрытыми объятиями, которая вытрет слезы каждому из вас и зажжет на ваших лицах улыбки. Она скажет вам: «Приветствую вас в Доме Отца! Вы приходите с блаженной земли: войдите же на блаженную землю Рая».

Поскольку я уже немолод, я буду ждать вас вместе с Богоматерью и буду приветствовать вас по-белорусски в раю вместе с Богоматерью.

Сейчас настал момент веры. Настал момент, когда нужно войти внутрь, чтобы начало говорить сердце. Теперь настал момент, когда Господь дает нам свое тело и свою кровь. Можете представить себе что-то настолько большое?.. Иисус здесь, с вами. От одной мысли об этом можно от волнения рухнуть на землю.

Поэтому сейчас мое время истекло и начинается время Бога. Председатель вашей Конференции Католических Епископов в Беларуси возглавит вместе со своими собратьями это торжественное литургическое богослужение и уделит вам благословение этого блаженного костела, живущего на этой земле, и которым являетесь вы.

Вы — Костел. Вы — Тело Христа. Каждый из вас — частичка тела Христа. И, как говорит святой Августин, вскоре получите то, чем являетесь.

Помолитесь также за Папу, который уже не совсем молод, но который себя чувствует очень молодым.

И иногда нам приходится его сдерживать, потому что иначе он слишком подвижен. Он никогда не хочет отдыхать, как и вы, хотя устали, когда шли сюда. Увидимся завтра на мессе в 11 часов. Доброго вечера, спокойной ночи молитвы, и я поручаю вас в полные любви руки нашей небесной Мамочки. Хвала Христу!», — сказал архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Клаудио Гуджеротти прибыл в Беларусь 28 июня. Его Папа делегировал на торжества в Будслав по случаю 25-летия коронации чудотворной иконы Матери Божьей Будславской, которые отмечаются 30 июня и 1 июля.

67-летний ватиканский иерарх хорошо известен белорусским верующим, так как с 2011 по 2015 год был апостольским нунцием в нашей стране. В то время он неоднократно принимал участие в Будславском фестивале. Также Клаудио Гуджеротти был причастен к возвращению в страну Тадеуша Кондрусевича, которого власти в 2020 году не пускали обратно. Нунций Гуджеротти неоднократно молился в Куропатах, а когда был нунцием в Великобритании, периодически посещал белорусскую библиотеку имени Скорины в Лондоне.

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