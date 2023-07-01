Турецкий гамбит 1.07.2023, 10:55

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Как Украина и ЕС перекроют лазейки для российской нефти.

Российские нефтепродукты, несмотря на введенные санкции, продолжают поступать на европейский рынок, в том числе в Украину. Для обхода санкций используются различные схемы, с которыми Евросоюз намерен решительно бороться. Украинские власти также собираются ужесточить контроль за поставляемым в страну горючим с тем, чтобы пресечь попадание территорию Украины российской продукции.

«Апостроф» выяснял, какие меры принимают Киев и Брюссель для того, чтобы страна-агрессор окончательно лишилась возможности обходить нефтяное эмбарго.

«Дырявое» эмбарго

Страны ЕС согласовали одиннадцатый пакет антироссийских санкций. Поскольку предыдущие пакеты уже коснулись почти всех аспектов внешнеэкономической деятельности России, то нынешний сосредоточен главным образом на затыкании щелей, которые россияне и их партнеры сумели найти в уже введенных санкциях.

В частности, предлагается ужесточить режим нефтяного эмбарго, введенного несколько месяцев назад (с 5 декабря 2022 года в ЕС запрещено импортировать по морю российскую нефть, а с 5 февраля 2023 года - нефтепродукты), а также ценового потолка, который сейчас составляет 60 долларов за баррель для нефти из РФ и 100 долларов – для ее бензина и дизеля.

Еврочиновники, которые разрабатывали новый пакет, обратили внимание на то, что с целью вывести свои экспортные потоки из-под контроля международных организаций, страховых компаний и банков Россия создала «теневой» танкерный флот. На мировом рынке было выкуплено значительное количество старых танкеров, срок эксплуатации которых подходит (или уже подошел) к концу. Точно установить численность «теневого» флота очень трудно, поскольку российские олигархи (кстати, так же, как и украинские) мастерски владеют искусством запутывания структуры собственности с помощью множества подставных компаний и лиц. Различные оценки колеблются в пределах 150–200 судов.

«Теневой» флот перевозит российскую нефть без должного страхового оформления, технического обслуживания и т.д. Также для того, чтобы запутать следы российской нефти, совершаются рискованные операции по перегрузке нефти прямо в море или на судах отключают транспондеры (системы отслеживания) перед заходом в российские порты.

Благодаря таким приемам россиянам удается обходить санкции и экспортировать свое горючее в страны ЕС.

"Преимущественно оно транспортируется через дружественные к России страны, такие как Турция или Саудовская Аравия, - сказал в комментарии «Апострофу» директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. - Однако в последнее время удалось обнаружить, что некоторые суда перевозят российское горючее из России напрямую в европейские порты. Пока нельзя говорить, что это массовое явление, однако прецедент является досадным» .

Но самым большим перевалочным пунктом для российских нефтепродуктов в течение последнего года стала именно Турция. Причем для того, чтобы доставить свои нефтепродукты в турецкие порты, россияне идут на значительные транспортные расходы.

«Мы зафиксировали, что в Турцию идут российские танкеры не только из черноморских портов, но и из балтийских, обходя всю Европу, - рассказал изданию эксперт «Нафторынка» Александр Сиренко. - Это огромное расстояние, которое значительно удорожает транспортировку - ориентировочно на 150-200 долларов на тонну. И эту сумму россияне теряют на цене реализации. Это очень хорошо, поскольку лишает оккупанта части прибыли. Но текущие цены пока обеспечивают России возможность поставлять свои нефтепродукты на мировой рынок».

По словам эксперта, за четыре месяца нынешнего года Турция вчетверо увеличила прием российского горючего в своих портах. Это говорит о том, что россияне нашли здесь хаб для переправки нефтепродуктов в Европу, в том числе, кстати, в Украину.

Джентльмены на слово больше не верят

Но как так получилось, что Россия смогла так дерзко обходить санкции, которые считались едва ли не самыми болезненными для российской экономики, в частности ее бюджета, можно сказать перед самым носом у европейцев?

По мнению Сергея Куюна, появление подобного рода нарушений санкционного режима стало возможным из-за того, что введенные ограничения являются, по сути, «джентльменским соглашением» между европейскими странами и не содержат какого-либо наказания или мер влияния для тех стран и компаний, которые не соблюдают санкций.

Именно поэтому руководящие структуры Евросоюза в новом санкционном пакете предлагают ввести более строгий контроль за деятельностью «теневого» флота РФ. Он предусматривает запрет всем судам, заподозренным в «теневой» перевозке российской нефти, заходить в порты ЕС независимо от того, под флагом какой страны они ходят. Также танкеры будут обязаны сообщать контрольным органам о намерении совершить перегрузку с танкера на танкер в море. Таким образом, еврочиновники надеются получить возможность более подробно отслеживать движение российских нефтепродуктов.

Все это должно усложнить проникновение российской нефти и нефтепродуктов на европейский рынок, а также нарушение ценовых ограничений, введенных странами «большой семерки» и Евросоюза.

Другое дело, сработают ли такие меры, и не найдут ли Россия и ее не чистые на руку партнеры новые схемы для обхода этих, уже новых санкций. О результатах соответствующих мер и «контрмер», какими бы они ни были, мы узнаем уже в скором времени.

Санкции ценам не угроза

Проблемы, аналогичные тем, которые решают сегодня евробюрократы, стоят и перед Украиной. По оценкам экспертов, сегодня, несмотря на все санкции и запреты, значительную часть отечественного рынка автомобильного топлива занимает именно Россия.

«Точный размер этой доли трудно установить, поскольку никто из импортеров, конечно, не афиширует, что ввезенное горючее является российским, - говорит Александр Сиренко. - Однако проведенное нами исследование показало, что чуть меньше трети сжиженного газа на украинском рынке имеет российское происхождение. И вполне можно предположить, что и доля российского дизеля находится примерно в тех же пределах – около 30%».

С учетом этого, украинское правительство намерено принять меры для того, чтобы перекрыть пути поставок в страну российского горючего.

«Недавно СНБО дал рекомендации Таможенной службе относительно более тщательной проверки грузов, которые прибывают из портов, через которые проходят наибольшие потоки российского горючего, - рассказывает Сергей Куюн.- Это около трех десятков портов, которые находятся в Турции, Болгарии, Грузии, Египте, Марокко, Тунисе и некоторых других странах».

Обычно, если топливо грузится в цистерны, например, в румынском порту, импортеры получают справку о том, что горючее прибыло из Румынии, и это устраивает таможню. Однако теперь таможенники должны проверять документы и выяснять не только откуда горючее привезено, но и где оно было произведено, чтобы избежать попадания в Украину продукции страны-агрессора.

Такие усиленные проверки должны стать стимулом и для самих импортеров внимательнее относиться к тому, какой именно товар они завозят.

«Если таможня остановит хотя бы один подозрительный груз, это станет сигналом для всех остальных, что лучше самим предварительно выяснять происхождение приобретенного горючего и позаботиться о том, чтобы все документы были в порядке», - объясняет Сергей Куюн.

По мнению эксперта, такие контрольные меры, если они будут должным образом внедрены, позволят избавиться от российских нефтепродуктов на отечественном рынке. И это практически не отразится на ценах.

«Хотя россияне и вынуждены продавать нефтепродукты со значительными скидками, посредники предлагают его украинским трейдерам по вполне рыночной цене, кладя разницу себе в карман, – говорит Куюн. – Так что российское топливо стоит украинскому бизнесу практически столько же, сколько любое другое».

По его словам, значительный поток российского горючего сегодня мешает добросовестным украинским трейдерам прокладывать новые логистические маршруты, которые не предусматривают контактов с оккупантом. И перекрытие этого потока позволит Украине окончательно избавиться от зависимости от страны-агрессора. По крайней мере, в том, что касается нефтепродуктов.

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