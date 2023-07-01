Климатолог: Белорусов ждет аномальная жара 1.07.2023, 11:04

Специалист подробно рассказала, как изменится климат в нашей стране в ближайшее время.

В Беларуси количество жарких дней будет увеличиваться. Об этом сообщила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Наталья Клевец.

— Согласно прогнозам ожидается, что в дальнейшем у нас будут возрастать максимумы температур, повторяемость волн тепла будет выше, будет увеличиваться количество жарких дней. И в среднем температура летнего сезона будет возрастать, — сказала Наталья Клевец.

К примеру, в Минске за последние 10 лет количество случаев некомфортно жаркой погоды увеличилось втрое. Все чаще температура воздуха достигает 30−35 градусов жары. Согласно и текущим данным, и климатическим прогнозам, белорусы все чаще будут сталкиваться с жарой. По словам климатолога, этот фактор вызовет рост потребления электроэнергии, например, на кондиционирование, то есть потребность в кондиционировании в стране также должна возрасти.

Что касается нынешнего белорусского лета, согласно прогнозам Северо-Евразийского климатического центра, оно будет теплее обычного, то есть средняя температура превысит климатическую норму. Так, в Беларуси среднегодовая температура — 7,2 градуса тепла, для лета — плюс 18 градусов. Самое теплое лето за период с 1881 года пришлось на 2010 год, когда средняя температура воздуха составила 20,6 градуса.

В Беларуси в целом увеличивается повторяемость жарких дней, то есть дней с максимальной температурой воздуха плюс 25 градусов и выше. Увеличивается количество дней, когда максимальная температура воздуха достигает опасных отметок — 35 градусов и выше.

— На данный момент максимальная температура воздуха для территории нашей страны составляет плюс 38,9 градуса и была отмечена во время интенсивной волны тепла 2010 года, — сообщила эксперт.

Последние исследования, проведенные межправительственной группой экспертов по изменению климата (авторитетная группа международных экспертов), показывают, что изменение климата, вызванное антропогенной деятельностью, увеличивает повторяемость волн тепла и высоких температур воздуха. Для европейского региона и Беларуси в частности это одно из наиболее опасных климатических явлений, которое приводит к высокой смертности среди населения, отметила эксперт.

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